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В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина - РИА Новости, 30.03.2023
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18:00 30.03.2023
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В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина - РИА Новости, 30.03.2023
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина
В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус и пожарная автоцистерна, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:00
2023-03-30T18:00
происшествия
иркутск
иркутская область
авто
дзержинский
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ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус и пожарная автоцистерна, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах столкновения автобуса и пожарного автомобиля. После столкновения водитель общественного транспорта выехал на тротуар, сбив ограждение и дорожный знак. В момент ДТП спецтехника двигалась с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. Известно, что в салоне автобуса было около 30 человек. В настоящее время устанавливается есть ли среди них пострадавшие. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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иркутск
иркутская область
дзержинский
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происшествия, иркутск, иркутская область, авто, дзержинский, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Авто, Дзержинский, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина

В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус "ПАЗ" и пожарная автоцистерна

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС в служебном автомобиле
Сотрудники ДПС в служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудники ДПС в служебном автомобиле . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус и пожарная автоцистерна, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах столкновения автобуса и пожарного автомобиля.
«
"На пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского произошло столкновение пожарной автоцистерны на базе автомобиля "Урал" с маршрутным автобусом "ПАЗ", - говорится в сообщении.
После столкновения водитель общественного транспорта выехал на тротуар, сбив ограждение и дорожный знак. В момент ДТП спецтехника двигалась с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. Известно, что в салоне автобуса было около 30 человек. В настоящее время устанавливается есть ли среди них пострадавшие.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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