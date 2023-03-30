https://ria.ru/20230330/dtp-1861930996.html
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина - РИА Новости, 30.03.2023
В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина
В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус и пожарная автоцистерна, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:00
2023-03-30T18:00
2023-03-30T18:00
происшествия
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ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус и пожарная автоцистерна, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах столкновения автобуса и пожарного автомобиля. После столкновения водитель общественного транспорта выехал на тротуар, сбив ограждение и дорожный знак. В момент ДТП спецтехника двигалась с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. Известно, что в салоне автобуса было около 30 человек. В настоящее время устанавливается есть ли среди них пострадавшие. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20230330/dtp-1861864828.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Иркутске столкнулись автобус и пожарная машина
В центре Иркутска столкнулись маршрутный автобус "ПАЗ" и пожарная автоцистерна