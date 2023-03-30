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В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате - РИА Новости, 30.03.2023
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15:04 30.03.2023 (обновлено: 15:49 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/dtp-1861864828.html
В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате
В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате - РИА Новости, 30.03.2023
В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате
Женщина на автомобиле Nissan Juke наехала на препятствие в Челябинске, после чего на тротуаре сбила двух подростков на электросамокате, возбуждено уголовное... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:04
2023-03-30T15:49
происшествия
авто
челябинск
россия
угибдд
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Женщина на автомобиле Nissan Juke наехала на препятствие в Челябинске, после чего на тротуаре сбила двух подростков на электросамокате, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона. По данным УГИБДД России по Челябинску, 29 марта в 17.05 (15.05 мск) на улице Кулибина, у дома 26, по предварительным данным, женщина-водитель на автомобиле на Nissan Juke наехала на препятствие, после чего на тротуаре сбила подростков 14 и 16 лет, движущихся на одном электросамокате "Whoosh". В результате ДТП пострадали и подростки, и водитель, их доставили в медицинское учреждение. "️По данному факту отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску в отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html
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происшествия, авто, челябинск, россия, угибдд, дтп
Происшествия, Авто, Челябинск, Россия, УГИБДД, ДТП
В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате

В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков, ехавших на одном электросамокате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Женщина на автомобиле Nissan Juke наехала на препятствие в Челябинске, после чего на тротуаре сбила двух подростков на электросамокате, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным УГИБДД России по Челябинску, 29 марта в 17.05 (15.05 мск) на улице Кулибина, у дома 26, по предварительным данным, женщина-водитель на автомобиле на Nissan Juke наехала на препятствие, после чего на тротуаре сбила подростков 14 и 16 лет, движущихся на одном электросамокате "Whoosh". В результате ДТП пострадали и подростки, и водитель, их доставили в медицинское учреждение.
Молодой человек едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката
29 марта, 19:13
"️По данному факту отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску в отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль, уточняет надзорное ведомство.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП
29 марта, 18:41
 
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