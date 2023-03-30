Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/dsnv-1861934348.html
МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ
МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023
МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ
Встречный отказ США от предоставления данных в рамках договора об СНВ не повлияет на решение Москвы, приостановившей договор, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:06
2023-03-30T18:06
россия
мария захарова
нато
договор снв-3
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Встречный отказ США от предоставления данных в рамках договора об СНВ не повлияет на решение Москвы, приостановившей договор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С точки зрения практической реализации ДСНВ и его дальнейшей судьбы информация о том, что обмен полугодичными количественными данными по СНВ у сторон не состоялся, ничего нового не несет. Как известно, с учетом возникших по вине Вашингтона обстоятельств действие ДСНВ было нами приостановлено, это включает в том числе и прекращение участия России в информобмене по договору. Что касается встречного отказа Вашингтона от предоставления указанных данных, то это выбор США, который никак не влияет на принятие нами решения", - заявила Захарова на своем брифинге. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены. В то же время он подчеркнул, что решение США не передавать уведомления по ДСНВ это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27294beeaa67a786e6be681eed6d98ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, нато, договор снв-3, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, НАТО, Договор СНВ-3, В мире, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ

Захарова: отказ США от предоставления данных по ДСНВ не повлияет на решение России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Встречный отказ США от предоставления данных в рамках договора об СНВ не повлияет на решение Москвы, приостановившей договор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С точки зрения практической реализации ДСНВ и его дальнейшей судьбы информация о том, что обмен полугодичными количественными данными по СНВ у сторон не состоялся, ничего нового не несет. Как известно, с учетом возникших по вине Вашингтона обстоятельств действие ДСНВ было нами приостановлено, это включает в том числе и прекращение участия России в информобмене по договору. Что касается встречного отказа Вашингтона от предоставления указанных данных, то это выбор США, который никак не влияет на принятие нами решения", - заявила Захарова на своем брифинге.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
29 марта, 08:55
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены. В то же время он подчеркнул, что решение США не передавать уведомления по ДСНВ это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
 
РоссияМария ЗахароваНАТОДоговор СНВ-3В миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала