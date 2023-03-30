https://ria.ru/20230330/dsnv-1861934348.html

МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ

МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023

МИД прокомментировал встречный отказ США от предоставления данных по ДСНВ

Встречный отказ США от предоставления данных в рамках договора об СНВ не повлияет на решение Москвы, приостановившей договор, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:06

2023-03-30T18:06

2023-03-30T18:06

россия

мария захарова

нато

договор снв-3

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Встречный отказ США от предоставления данных в рамках договора об СНВ не повлияет на решение Москвы, приостановившей договор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С точки зрения практической реализации ДСНВ и его дальнейшей судьбы информация о том, что обмен полугодичными количественными данными по СНВ у сторон не состоялся, ничего нового не несет. Как известно, с учетом возникших по вине Вашингтона обстоятельств действие ДСНВ было нами приостановлено, это включает в том числе и прекращение участия России в информобмене по договору. Что касается встречного отказа Вашингтона от предоставления указанных данных, то это выбор США, который никак не влияет на принятие нами решения", - заявила Захарова на своем брифинге. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены. В то же время он подчеркнул, что решение США не передавать уведомления по ДСНВ это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.

https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html

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россия, мария захарова, нато, договор снв-3, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)