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Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023
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12:00 30.03.2023 (обновлено: 12:17 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/dsnv-1861795521.html
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:17
россия
сша
договор снв-3
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США официально не получали сообщений от России о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ."Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей - ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам.При этом он обратил внимание, что США со своей стороны ни устно, ни письменно не уведомляли РФ о том, что ДСНВ ими приостановлен."Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение - в полном объёме или частично, что тоже возможно - выполнение Договора, тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления. Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ", - добавил Рябков.
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россия, сша, договор снв-3, в мире, сергей рябков
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Сергей Рябков
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США официально не получали сообщений от России о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ.
"Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей - ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам.
При этом он обратил внимание, что США со своей стороны ни устно, ни письменно не уведомляли РФ о том, что ДСНВ ими приостановлен.
"Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение - в полном объёме или частично, что тоже возможно - выполнение Договора, тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления. Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ", - добавил Рябков.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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РоссияСШАДоговор СНВ-3В миреСергей Рябков
 
 
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