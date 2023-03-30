https://ria.ru/20230330/dsnv-1861795521.html
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ - РИА Новости, 30.03.2023
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:17
россия
сша
договор снв-3
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США официально не получали сообщений от России о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ."Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей - ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам.При этом он обратил внимание, что США со своей стороны ни устно, ни письменно не уведомляли РФ о том, что ДСНВ ими приостановлен."Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение - в полном объёме или частично, что тоже возможно - выполнение Договора, тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления. Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861706436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, договор снв-3, в мире, сергей рябков
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Сергей Рябков
Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ и письменно, и устно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США
официально не получали сообщений от России о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ.
"Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей - ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам.
При этом он обратил внимание, что США со своей стороны ни устно, ни письменно не уведомляли РФ о том, что ДСНВ ими приостановлен.
"Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение - в полном объёме или частично, что тоже возможно - выполнение Договора, тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления. Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ", - добавил Рябков.
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ