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ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.03.2023

ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении

Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:02

2023-03-30T05:02

2023-03-30T08:59

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Военнослужащие группировки войск "Запад" <...> также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново", — добавил он.Кроме того, артиллерия группировки уничтожила два минометных расчета противника в районе Крахмального и Котляровки.Зыбинский указал, что на участке обороны 1-й танковой армии Киев предпринял попытку проведения разведки боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны.Также расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили три беспилотника "Фурия" в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок.

https://ria.ru/20230330/plennyy-1861729020.html

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безопасность, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины