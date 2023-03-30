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ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.03.2023
ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении
Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T05:02
2023-03-30T05:02
2023-03-30T08:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Военнослужащие группировки войск "Запад" <...> также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново", — добавил он.Кроме того, артиллерия группировки уничтожила два минометных расчета противника в районе Крахмального и Котляровки.Зыбинский указал, что на участке обороны 1-й танковой армии Киев предпринял попытку проведения разведки боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны.Также расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили три беспилотника "Фурия" в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок.
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безопасность, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили три ДРГ на Купянском направлении и сорвали ротацию украинских войск