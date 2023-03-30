https://ria.ru/20230330/dollar-1861788139.html
Маск раскритиковал монетарную политику США
Маск раскритиковал монетарную политику США - РИА Новости, 30.03.2023
Маск раскритиковал монетарную политику США
Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:43
2023-03-30T11:43
2023-03-30T11:43
экономика
сша
илон маск
в мире
доллар
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей планеты Илона Маска. Такое мнение Маск высказал в ответ на пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ (Genevieve Roch-Decter), которая заявила, что доллар теряет статус резервной валюты. В среду Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить платежи между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях. ФРС США для борьбы с инфляцией с прошлого года последовательно повышает учётную ставку. При этом темп роста потребительских цен по-прежнему далёк от "целевых" 2% Федрезерва. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее.
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, илон маск, в мире, доллар, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Илон Маск, В мире, Доллар, Федеральная резервная система США
Маск раскритиковал монетарную политику США
Маск: жесткая монетарная политика США вызывает за рубежом желание отказаться от доллара