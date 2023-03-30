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Маск раскритиковал монетарную политику США - РИА Новости, 30.03.2023
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11:43 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/dollar-1861788139.html
Маск раскритиковал монетарную политику США
Маск раскритиковал монетарную политику США - РИА Новости, 30.03.2023
Маск раскритиковал монетарную политику США
Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:43
2023-03-30T11:43
экономика
сша
илон маск
в мире
доллар
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей планеты Илона Маска. Такое мнение Маск высказал в ответ на пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ (Genevieve Roch-Decter), которая заявила, что доллар теряет статус резервной валюты. В среду Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить платежи между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях. ФРС США для борьбы с инфляцией с прошлого года последовательно повышает учётную ставку. При этом темп роста потребительских цен по-прежнему далёк от "целевых" 2% Федрезерва. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее.
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экономика, сша, илон маск, в мире, доллар, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Илон Маск, В мире, Доллар, Федеральная резервная система США
Маск раскритиковал монетарную политику США

Маск: жесткая монетарная политика США вызывает за рубежом желание отказаться от доллара

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей планеты Илона Маска.
«
"Политика США была слишком жесткой, что заставляет страны хотеть отказаться от доллара. В сочетании с избыточными государственными расходами, которые заставляют другие страны поглощать значительную часть нашей инфляции", - написал бизнесмен в соцсети Twitter.
Такое мнение Маск высказал в ответ на пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ (Genevieve Roch-Decter), которая заявила, что доллар теряет статус резервной валюты.
В среду Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить платежи между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.
ФРС США для борьбы с инфляцией с прошлого года последовательно повышает учётную ставку. При этом темп роста потребительских цен по-прежнему далёк от "целевых" 2% Федрезерва. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее.
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