https://ria.ru/20230330/dollar-1861788139.html

Маск раскритиковал монетарную политику США

Маск раскритиковал монетарную политику США - РИА Новости, 30.03.2023

Маск раскритиковал монетарную политику США

Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:43

2023-03-30T11:43

2023-03-30T11:43

экономика

сша

илон маск

в мире

доллар

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, следует из "твита" известного предпринимателя, один из богатейших людей планеты Илона Маска. Такое мнение Маск высказал в ответ на пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ (Genevieve Roch-Decter), которая заявила, что доллар теряет статус резервной валюты. В среду Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить платежи между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях. ФРС США для борьбы с инфляцией с прошлого года последовательно повышает учётную ставку. При этом темп роста потребительских цен по-прежнему далёк от "целевых" 2% Федрезерва. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, илон маск, в мире, доллар, федеральная резервная система сша