https://ria.ru/20230330/doch-1861996392.html

Львова-Белова пообещала помочь дочери осужденного Москалева

Львова-Белова пообещала помочь дочери осужденного Москалева - РИА Новости, 30.03.2023

Львова-Белова пообещала помочь дочери осужденного Москалева

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова пообещала работать над тем, чтобы дочь жителя Тульской области Андрея Москалева, приговоренного к колонии за дискредитацию РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T23:47

2023-03-30T23:47

2023-03-30T23:47

тульская область

мария львова-белова

ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

мвд белоруссии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова пообещала работать над тем, чтобы дочь жителя Тульской области Андрея Москалева, приговоренного к колонии за дискредитацию российской армии, не осталась без попечения близких и не жила в социальном учреждении. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь-шестиклассница, которую он воспитывает один, была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Львова-Белова сообщила, что еще в начале марта выезжала в Ефремов, чтобы на месте разобраться, как помочь девочке и защитить ее право воспитываться в семье. "Совещались с губернатором, прокурором, представителями всех профильных ведомств. Еще до этого запросили сведения в областном СК, комиссии по делам несовершеннолетних, у регионального детского омбудсмена. История далека от упрощенной картинки, которую показывают некоторые СМИ и правозащитники: "отец пострадал за антивоенный рисунок дочери, теперь его лишают прав, он в тюрьме, а она в приюте". Уголовное и гражданское дело не связаны напрямую", - написала Львова-Белова в телеграм-канале. Она отметила, что в апреле 2022 года суд уже штрафовал Москалева за его публичные действия по дискредитации ВС РФ, но мужчина продолжал противоправную активность в соцсетях, поэтому в декабре возбудили уголовное дело. "Во время следствия он сбежал. Его задержали, за нарушение подписки о невыезде по решению суда поместили под домашний арест и запретили общение со всеми, включая Машу. Я читала постановление суда: ни обвиняемый, ни адвокат не возражали против избранной меры пресечения", - сообщила омбудсмен. По ее данным, с мая Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении. "Органы профилактики подали иск об ограничении (не лишении!) обоих родителей в родительских правах. Потому что отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - отметила она. С февраля прошлого года девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом отец не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. "Что касается мамы, она практически не участвовала в жизни Маши. Сейчас девочка остается в СРЦН по ее заявлению. Отношения между ними сложные. Мы указали органам профилактики на дополнительные возможности выхода из ситуации. По нашей рекомендации они усилили поиск близкого окружения, пытались передать девочку родным. Нашлись родственники по линии отца, но они пока отказались брать опеку над Машей", - рассказала Львова-Белова. Омбудсмен уточнила, что за счет аппарата уполномоченного был организован приезд внешнего детского специалиста-психолога, который заключил, что девочка тоскует по отцу и хочет к нему. "Однако сам папа прямо накануне судебного заседания сбежал из страны. Наверняка по советам "помогателей", которые специально раскачивают эту ситуацию в целях антироссийской пропаганды, вовлекая и ребенка как средство достижения своих целей. Нарушая в очередной раз закон, отец усугубляет и без того сложное положение ребенка", - заявила Львова-Белова. Заседание в рамках судебного процесса по ограничению родительских прав назначено на 6 апреля, отметила она. "Как бы ни решилось, моей основной задачей будет не оставить девочку без попечения близких. Знаю, что она снова начала учиться, общаться с ровесниками, с ней занимаются психологи. Маша в безопасности. Будем работать и над тем, чтобы она не жила в учреждении", - написала детский омбудсмен. Согласно обвинительному заключению, Москалев, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом. Москалев не признавал вину и скрылся в преддверии оглашения приговора. В четверг в МВД Белоруссии сообщили, что он был задержан под Минском по запросу российской стороны. Власти сообщали, что планируют добиваться ограничении отца и матери Маши Москалевой в родительских правах.

https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html

https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html

https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html

тульская область

ефремов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тульская область, мария львова-белова, ефремов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, мвд белоруссии