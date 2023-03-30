Рейтинг@Mail.ru
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/dnr-1861778122.html
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко - РИА Новости, 30.03.2023
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что имя того, кто сменит его на посту главы правительства ДНР, станет известно в самое ближайшее время. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:12
2023-03-30T11:12
политика
донецкая народная республика
омская область
россия
виталий хоценко
александр бурков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861660140_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_49d0f584d7d95e6974236ed94bfc2ea0.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что имя того, кто сменит его на посту главы правительства ДНР, станет известно в самое ближайшее время. "Сейчас идут обсуждения. Я думаю, в самое ближайшее время вы об этом узнаете", - сказал Хоценко в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, известно ли уже, кто займет должность главы правительства ДНР. При этом он отметил, что управленческая команда в кабмине ДНР сформирована, она останется без изменений. Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
https://ria.ru/20230329/troyka-1861708110.html
донецкая народная республика
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861660140_18:0:927:682_1920x0_80_0_0_42ac1835916febf736ffd97d9be91fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, омская область, россия, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Александр Бурков, Владимир Путин
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко

Хоценко: имя нового главы правительства ДНР станет известно в самое ближайшее время

© Фото : Правительство ДНРВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Правительство ДНР
Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что имя того, кто сменит его на посту главы правительства ДНР, станет известно в самое ближайшее время.
"Сейчас идут обсуждения. Я думаю, в самое ближайшее время вы об этом узнаете", - сказал Хоценко в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, известно ли уже, кто займет должность главы правительства ДНР.
При этом он отметил, что управленческая команда в кабмине ДНР сформирована, она останется без изменений.
Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
Пассажир оплачивает проезд в метро - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах
29 марта, 21:44
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаОмская областьРоссияВиталий ХоценкоАлександр БурковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала