https://ria.ru/20230330/dnr-1861778122.html
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко - РИА Новости, 30.03.2023
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что имя того, кто сменит его на посту главы правительства ДНР, станет известно в самое ближайшее время. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:12
2023-03-30T11:12
2023-03-30T11:12
политика
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россия
виталий хоценко
александр бурков
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что имя того, кто сменит его на посту главы правительства ДНР, станет известно в самое ближайшее время. "Сейчас идут обсуждения. Я думаю, в самое ближайшее время вы об этом узнаете", - сказал Хоценко в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, известно ли уже, кто займет должность главы правительства ДНР. При этом он отметил, что управленческая команда в кабмине ДНР сформирована, она останется без изменений. Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
https://ria.ru/20230329/troyka-1861708110.html
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политика, донецкая народная республика, омская область, россия, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Александр Бурков, Владимир Путин
Имя нового главы правительства ДНР скоро огласят, заявил Хоценко
Хоценко: имя нового главы правительства ДНР станет известно в самое ближайшее время