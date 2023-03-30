https://ria.ru/20230330/dezertir-1861980601.html

Дезертир из "Азова"* рассказал, как рыл окопы для российских бойцов

Дезертир из "Азова"* рассказал, как рыл окопы для российских бойцов - РИА Новости, 30.03.2023

Дезертир из "Азова"* рассказал, как рыл окопы для российских бойцов

Убежавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик националистического полка "Азов"* был настолько напуган, что девять месяцев рыл окопы для российских... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:41

2023-03-30T20:41

2023-03-30T23:15

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

батальон "азов"

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Убежавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик националистического полка "Азов"* был настолько напуган, что девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным строителем, о чем он сам рассказал РИА Новости после его задержания силовыми структурами РФ. Дезертировавший из "Азова"* младший сержант Михаил Матьсюк рассказал, что прослужил в "Азове"* 3,5 месяца – до начала российской спецоперации, а после начала боевых действий испугался и 28 февраля сбежал из своего подразделения, которое дислоцировалось на мариупольском заводе имени Ильича. "Нас было 20 человек, уже были "трехсотые" (раненые – ред.), из 20 человек все начали разбегаться кто куда. Зашел в комнату, переоделся в кроссовки и спортивный костюм теплый и пошел. Взял пистолет, но я его выкинул в речку", - сказал пленный. Во время побега Матьсюк встретил российского военного, который при виде одетого в гражданские вещи азовца даже не направил на него оружие и никакой агрессии не проявил. "Я выходил, он (военный РФ - ред.) получается присел, и оружие вниз опустил. Я с перепуга достал, стрельнул - я не обратил внимание, что я его убил или не убил - я побежал оттуда", - рассказал бывший азовец. На блокпосте 105-го полка Народной милиции ДНР Матьсюк представился гражданским строителем и прожил там месяц, помогая военным рыть окопы и вести быт. "Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, попал снаряд, жить негде. На блокпосте копал окоп в 105-м полку", - сказал Матьсюк, добавив, что затем попал на волновахское направление, где копал окопы до ноября 2022 года и помогал военным по хозяйству. Задержали Матьсюка российские силовики 13 января 2023 года в селе Велико-Мешковое Шахтерского района ДНР, тогда же он и решил признаться, что служил в "Азове"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html

https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дезертировавший разведчик "Азова"* о том, как девять месяцев рыл окопы для российских бойцов Убежавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) был настолько напуган, что девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным строителем. Об этом он сам рассказал РИА Новости после его задержания силовыми структурами. 2023-03-30T20:41 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов", украина, вооруженные силы украины