Генсек Совета Европы осудила попытки дестабилизации демократии в Молдавии
Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич осудила попытки дестабилизации демократии в Молдавии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в молдавской республике.
"Знаю, что Молдавия сталкивается со значительными провокациями, начиная с безопасности, экономики… Я самым строгим образом осуждаю все попытки дестабилизировать демократические организации, а также демократическую безопасность в Молдавии. Таким действиям нет места в сегодняшней Европе", - заявила Пейчинович-Бурич на брифинге в Кишиневе.
По ее словам, стороны обсудили геополитическую ситуацию, в которой находится Молдавия, а также влияние Совета Европы на эту обстановку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.