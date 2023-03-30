https://ria.ru/20230330/delo-1861914162.html

В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих

В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих - РИА Новости, 30.03.2023

В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих

Следователи завели уголовное дело на треш-блогера Станислава Базарова, опубликовавшего кадры в полуобнаженном виде с иконой, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:21

2023-03-30T17:21

2023-03-30T18:01

москва

происшествия

юлия иванова

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на треш-блогера Станислава Базарова, опубликовавшего кадры в полуобнаженном виде с иконой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 28 марта юноша в квартире в Зеленограде надругался над православной иконой: в полуобнаженном виде он "публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Свой поступок он снял на видео, а затем опубликовал в открытом Telegram-канале. Иванова подчеркнула, что при расследовании проведут религиоведческую судебную экспертизу. Подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. Сейчас в его Telegram-канале ролик, на котором он помочился на икону, после чего поцеловал ее, уже недоступен для просмотра.После публикации видео Стасик заявил, что не собирается покидать Россию и готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в его Telegram-канале появилась запись из самолета, а затем — как с ним общается человек в форме с паспортом в руке.Треш-блогер не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. За это его арестовали на 14 суток.

https://ria.ru/20230110/model-1843954596.html

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, юлия иванова