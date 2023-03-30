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В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих
В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих
Следователи завели уголовное дело на треш-блогера Станислава Базарова, опубликовавшего кадры в полуобнаженном виде с иконой, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:21
2023-03-30T17:21
2023-03-30T18:01
москва
происшествия
юлия иванова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на треш-блогера Станислава Базарова, опубликовавшего кадры в полуобнаженном виде с иконой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 28 марта юноша в квартире в Зеленограде надругался над православной иконой: в полуобнаженном виде он "публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Свой поступок он снял на видео, а затем опубликовал в открытом Telegram-канале. Иванова подчеркнула, что при расследовании проведут религиоведческую судебную экспертизу. Подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. Сейчас в его Telegram-канале ролик, на котором он помочился на икону, после чего поцеловал ее, уже недоступен для просмотра.После публикации видео Стасик заявил, что не собирается покидать Россию и готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в его Telegram-канале появилась запись из самолета, а затем — как с ним общается человек в форме с паспортом в руке.Треш-блогер не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. За это его арестовали на 14 суток.
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москва, происшествия, юлия иванова
Москва, Происшествия, Юлия Иванова
В Москве против треш-блогера завели дело об оскорблении верующих
В отношении треш-блогера Станислава Базарова возбудили дело об оскорблении чувств верующих
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело на треш-блогера Станислава Базарова, опубликовавшего кадры в полуобнаженном виде с иконой, сообщила
РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", — сказала она.
По данным следствия, 28 марта юноша в квартире в Зеленограде
надругался над православной иконой: в полуобнаженном виде он "публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Свой поступок он снял на видео, а затем опубликовал в открытом Telegram-канале.
Иванова подчеркнула, что при расследовании проведут религиоведческую судебную экспертизу. Подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.
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Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. Сейчас в его Telegram-канале ролик, на котором он помочился на икону, после чего поцеловал ее, уже недоступен для просмотра.
После публикации видео Стасик заявил, что не собирается покидать Россию и готов бороться за свои права. Тем не менее в тот же вечер в его Telegram-канале появилась запись из самолета, а затем — как с ним общается человек в форме с паспортом в руке.
Треш-блогер не первый раз проводит "перформанс" с мочой: после новогодних праздников он облегчился в московском метро, после чего "убрал" за собой своим лицом. За это его арестовали на 14 суток.
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