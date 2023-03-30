"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП
Звезда шоу "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева пожаловалась на последствия аварии
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевица Ярослава Дегтярёва выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Звезда третьего сезона шоу "Голос. Дети" 14-летняя Ярослава Дегтярева в недавнем выпуске YouTube-канала "PRO Говори" пожаловалась на последствия аварии. Певица попала в ДТП в пятилетнем возрасте.
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"Это очень трудный момент жизни. Я уже отпустила ситуацию. Два года назад я бы заплакала. У меня хроническая головная боль, у меня же была серьезная травма. Почти каждый день болит голова, очень мучаюсь", – рассказала юная исполнительница.
Она добавила, что не знает, можно ли вылечить этот недуг.
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"Я не знаю, можно ли с головой что-то сделать. После аварии не могла ходить. Я еле выжила. Была поломанная-переломанная", – вспомнила Ярослава.
По словам певицы, виновником страшного ДТП стал ее отец, с которым она сейчас редко общается.
Ярослава Дегтярева обрела популярность после участия в шоу "Голос. Дети" в 2016 году. Позже певица начала актерскую карьеру. Она снялась в фильмах "Жги!" Кирилла Плетнева и "Заповедник" Анны Матисон.