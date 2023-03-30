https://ria.ru/20230330/degtyareva-1861817832.html

"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП

"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП - РИА Новости, 30.03.2023

"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП

Звезда третьего сезона шоу "Голос. Дети" 14-летняя Ярослава Дегтярева в недавнем выпуске YouTube-канала "PRO Говори" пожаловалась на последствия аварии. Певица... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:11

2023-03-30T13:11

2023-03-30T13:11

шоубиз

вокальный конкурс "голос. дети"

первый канал (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Звезда третьего сезона шоу "Голос. Дети" 14-летняя Ярослава Дегтярева в недавнем выпуске YouTube-канала "PRO Говори" пожаловалась на последствия аварии. Певица попала в ДТП в пятилетнем возрасте. Она добавила, что не знает, можно ли вылечить этот недуг. По словам певицы, виновником страшного ДТП стал ее отец, с которым она сейчас редко общается. Ярослава Дегтярева обрела популярность после участия в шоу "Голос. Дети" в 2016 году. Позже певица начала актерскую карьеру. Она снялась в фильмах "Жги!" Кирилла Плетнева и "Заповедник" Анны Матисон.

https://ria.ru/20220425/padaleki-1785279441.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вокальный конкурс "голос. дети", первый канал (телеканал), знаменитости