https://ria.ru/20230330/bumagi-1861879568.html

ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами

ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами - РИА Новости, 30.03.2023

ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами

Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:56

2023-03-30T15:56

2023-03-30T16:28

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на сделки с этими ценными бумагами на бирже. При этом право собственности владельцев на них сохраняется. Эти правила не затрагивают ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

https://ria.ru/20230330/aktsii-1861836224.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)