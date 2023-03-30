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ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами - РИА Новости, 30.03.2023
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15:56 30.03.2023 (обновлено: 16:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/bumagi-1861879568.html
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами - РИА Новости, 30.03.2023
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами
Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:56
2023-03-30T16:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на сделки с этими ценными бумагами на бирже. При этом право собственности владельцев на них сохраняется. Эти правила не затрагивают ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами

ЦБ продлил до 1 октября ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора.
«
"Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков", — уточнили в ЦБ.
Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на сделки с этими ценными бумагами на бирже. При этом право собственности владельцев на них сохраняется.
Эти правила не затрагивают ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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