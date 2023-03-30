https://ria.ru/20230330/bumagi-1861879568.html
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами - РИА Новости, 30.03.2023
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами
Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:56
2023-03-30T15:56
2023-03-30T16:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не смогут принимать и исполнять поручения клиентов на сделки с этими ценными бумагами на бирже. При этом право собственности владельцев на них сохраняется. Эти правила не затрагивают ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.
https://ria.ru/20230330/aktsii-1861836224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами
ЦБ продлил до 1 октября ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами