https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html

Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова

Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова - РИА Новости, 30.03.2023

Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова

Россия выступает за проведение независимого расследования прошлогодних событий в пригороде Киева Буче и просит ООН опубликовать список жертв, заявила в четверг... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:26

2023-03-30T16:26

2023-03-30T16:26

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

буча

украина

оон

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выступает за проведение независимого расследования прошлогодних событий в пригороде Киева Буче и просит ООН опубликовать список жертв, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Для установления истины, мы вновь об этом говорим, необходимо провести честное, беспристрастное независимое расследование, которое должно сосредоточиться на поиске ответов по четыре вопросам: идентификация трупов, время и причины смерти людей, следы возможного перемещения тел", - сказала Захарова на брифинге. "Я хочу напомнить, что актуальным остается и наш запрос генеральному секретарю ООН, господину Гутеррешу, на него нам до сих пор не дали ответ. А запрос формулируется следующим образом: мы просили предоставить полный список имен жителей Бучи, которые погибли в указанный период времени", - подчеркнула она. По словам Захаровой, в ООН говорили, что списки есть в интернете и социальных сетях, в то время как Москва хотела бы иметь дело с официальной информацией. Кроме того, Захарова охарактеризовала события в Буче как провокацию, направленную на срыв переговорного процесса между Россией и Украиной, а также на введение новых санкций против России. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

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буча

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, буча, украина, оон