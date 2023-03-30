https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html
Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова
Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова - РИА Новости, 30.03.2023
Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова
Россия выступает за проведение независимого расследования прошлогодних событий в пригороде Киева Буче и просит ООН опубликовать список жертв, заявила в четверг... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:26
2023-03-30T16:26
2023-03-30T16:26
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
буча
украина
оон
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выступает за проведение независимого расследования прошлогодних событий в пригороде Киева Буче и просит ООН опубликовать список жертв, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Для установления истины, мы вновь об этом говорим, необходимо провести честное, беспристрастное независимое расследование, которое должно сосредоточиться на поиске ответов по четыре вопросам: идентификация трупов, время и причины смерти людей, следы возможного перемещения тел", - сказала Захарова на брифинге. "Я хочу напомнить, что актуальным остается и наш запрос генеральному секретарю ООН, господину Гутеррешу, на него нам до сих пор не дали ответ. А запрос формулируется следующим образом: мы просили предоставить полный список имен жителей Бучи, которые погибли в указанный период времени", - подчеркнула она. По словам Захаровой, в ООН говорили, что списки есть в интернете и социальных сетях, в то время как Москва хотела бы иметь дело с официальной информацией. Кроме того, Захарова охарактеризовала события в Буче как провокацию, направленную на срыв переговорного процесса между Россией и Украиной, а также на введение новых санкций против России. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, буча, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, Буча, Украина, ООН
Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова
Захарова: Россия выступает за расследование событий в Буче и просит у ООН список жертв
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выступает за проведение независимого расследования прошлогодних событий в пригороде Киева Буче и просит ООН опубликовать список жертв, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для установления истины, мы вновь об этом говорим, необходимо провести честное, беспристрастное независимое расследование, которое должно сосредоточиться на поиске ответов по четыре вопросам: идентификация трупов, время и причины смерти людей, следы возможного перемещения тел", - сказала Захарова на брифинге.
"Я хочу напомнить, что актуальным остается и наш запрос генеральному секретарю ООН, господину Гутеррешу, на него нам до сих пор не дали ответ. А запрос формулируется следующим образом: мы просили предоставить полный список имен жителей Бучи, которые погибли в указанный период времени", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, в ООН говорили, что списки есть в интернете и социальных сетях, в то время как Москва
хотела бы иметь дело с официальной информацией.
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче
Кроме того, Захарова охарактеризовала события в Буче как провокацию, направленную на срыв переговорного процесса между Россией и Украиной
, а также на введение новых санкций против России.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.