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Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ
Правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, в которой страны-участницы осуждают "агрессию Российской Федерации... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:24
2023-03-30T20:24
2023-03-30T20:24
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МЕХИКО, 30 мар - РИА Новости. Правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, в которой страны-участницы осуждают "агрессию Российской Федерации против Украины" и поддерживают привлечение к ответственности российского президента РФ Владимира Путина, сообщила газета Globo со ссылкой на источники. "Правительство Бразилии решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, который правительство США проводит третий год подряд и который завершается в этот четверг. Как подтверждают дипломатические источники, правительство Лулы да Сильва не согласно с упором на войну в Украине и с "использованием" саммита для осуждения России", - говорится в материале на сайте газеты. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, будут заниматься нравоучениями. Он также назвал мероприятие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html
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в мире, сша, бразилия, оон, антониу гутерреш, россия, украина
В мире, США, Бразилия, ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Украина
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ
Globo: Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию Саммита за демократию