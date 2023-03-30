https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html

Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ

Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023

Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ

Правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, в которой страны-участницы осуждают "агрессию Российской Федерации... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:24

2023-03-30T20:24

2023-03-30T20:24

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МЕХИКО, 30 мар - РИА Новости. Правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, в которой страны-участницы осуждают "агрессию Российской Федерации против Украины" и поддерживают привлечение к ответственности российского президента РФ Владимира Путина, сообщила газета Globo со ссылкой на источники. "Правительство Бразилии решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, который правительство США проводит третий год подряд и который завершается в этот четверг. Как подтверждают дипломатические источники, правительство Лулы да Сильва не согласно с упором на войну в Украине и с "использованием" саммита для осуждения России", - говорится в материале на сайте газеты. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, будут заниматься нравоучениями. Он также назвал мероприятие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html

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бразилия

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в мире, сша, бразилия, оон, антониу гутерреш, россия, украина