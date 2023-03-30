https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861732499.html

Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавить оппозицию

Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавить оппозицию - РИА Новости, 30.03.2023

Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавить оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перед отлетом из США, где он находился с декабря, заявил телеканалу CNN Brasil, что по возвращении не намерен... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:13

2023-03-30T05:13

2023-03-30T05:13

в мире

бразилия

сша

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

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МЕХИКО, 30 мар - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перед отлетом из США, где он находился с декабря, заявил телеканалу CNN Brasil, что по возвращении не намерен возглавлять оппозицию правительству Луиса Инасиу да Силвы. "Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом - 28 лет в палате (депутатов - ред.), четыре года на посту президента, два в качестве советника и пятнадцать в армии - чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет... поддерживать то, что необходимо поддерживать и изменить то, что нужно изменить", - сказал Болсонару журналистам. Либеральная партия Бразилии, от которой Болсонару баллотировался на последних выборах, ранее сообщила, что политик станет её почетным председателем. Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США . В феврале Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту. В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах. Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20230325/poezdka-1860633844.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

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в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва