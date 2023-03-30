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Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне - РИА Новости, 30.03.2023
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15:08 30.03.2023 (обновлено: 15:39 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/boepripasy-1861867263.html
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне - РИА Новости, 30.03.2023
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне
В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:08
2023-03-30T15:39
республика крым
михаил развожаев
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15.00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ", — написал глава региона.Развожаев заверил, что в городе все спокойно, хотя, вероятно, и будут слышны громкие звуки.
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республика крым
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республика крым, михаил развожаев, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Михаил Развожаев, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в регионе будут слышны взрывы боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15.00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ", — написал глава региона.
Развожаев заверил, что в городе все спокойно, хотя, вероятно, и будут слышны громкие звуки.
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Республика КрымМихаил РазвожаевСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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