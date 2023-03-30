https://ria.ru/20230330/boepripasy-1861867263.html

Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне

Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне - РИА Новости, 30.03.2023

Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне

В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:08

2023-03-30T15:08

2023-03-30T15:39

республика крым

михаил развожаев

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15.00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ", — написал глава региона.Развожаев заверил, что в городе все спокойно, хотя, вероятно, и будут слышны громкие звуки.

https://ria.ru/20230330/evpatoriya-1861792391.html

республика крым

севастополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, михаил развожаев, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)