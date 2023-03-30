https://ria.ru/20230330/boepripasy-1861867263.html
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне - РИА Новости, 30.03.2023
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне
В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:08
2023-03-30T15:08
2023-03-30T15:39
республика крым
михаил развожаев
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Севастополе будут слышны взрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15.00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ", — написал глава региона.Развожаев заверил, что в городе все спокойно, хотя, вероятно, и будут слышны громкие звуки.
https://ria.ru/20230330/evpatoriya-1861792391.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fca778e0bf7ca9778604a7928145fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, михаил развожаев, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Михаил Развожаев, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя предупредил о подрыве боеприпасов на полигоне
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в регионе будут слышны взрывы боеприпасов