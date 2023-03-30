https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию - РИА Новости, 30.03.2023
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:18
2023-03-30T19:18
2023-03-30T22:38
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энтони блинкен
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мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну."Наивысшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в Россию, должны покинуть страну немедленно, как то предписывают рекомендации по поездкам", — сказал Блинкен, чье заявление распространил Госдеп США.По словам госсекретаря, его ведомство находится в контакте с представителями WSJ по ситуации с арестом американского репортера. "Всякий раз, когда гражданин США за границей подвергается задержанию, мы немедленно запрашиваем консульский доступ и стремимся оказать всю необходимую поддержку", — подчеркнул Блинкен.Ранее в четверг ФСБ России объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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в мире, россия, сша, екатеринбург, энтони блинкен, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию
Блинкен после ареста журналиста WSJ Гершковича призвал американцев покинуть Россию