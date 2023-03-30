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Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 30.03.2023
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00:28 30.03.2023 (обновлено: 03:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html
Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники
Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 30.03.2023
Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники
Сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь можно сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:28
2023-03-30T03:28
безопасность
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь можно сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения. Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу с 30 марта. Документ устанавливает разрешение "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты, работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах". В законе также отмечается, что делать это можно с помощью специальных технических средств для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействия на их пульты управления. Также разрешается повреждать или уничтожать такие аппараты.
https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861670102.html
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники

Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники для защиты объектов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь можно сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения.
Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу с 30 марта.
Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
Вчера, 18:25
Документ устанавливает разрешение "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты, работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах".
В законе также отмечается, что делать это можно с помощью специальных технических средств для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействия на их пульты управления. Также разрешается повреждать или уничтожать такие аппараты.
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