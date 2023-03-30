https://ria.ru/20230330/berluskoni-1861891928.html

Берлускони выписали из миланской клиники

Берлускони выписали из миланской клиники - РИА Новости, 30.03.2023

Берлускони выписали из миланской клиники

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:33

2023-03-30T16:33

2023-03-30T16:33

в мире

италия

сильвио берлускони

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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик в понедельник поступил в больницу для прохождения обследования после появлений неких "болей". Состояние здоровья Берлускони, отмечает издание, после проведённых обследований и проверок позволило его выписать. Предполагалось, что экс-премьера должны были выписать в среду, однако врачи предписали ему новые обследования. В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.

https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, сильвио берлускони