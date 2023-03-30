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Берлускони выписали из миланской клиники - РИА Новости, 30.03.2023
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16:33 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/berluskoni-1861891928.html
Берлускони выписали из миланской клиники
Берлускони выписали из миланской клиники - РИА Новости, 30.03.2023
Берлускони выписали из миланской клиники
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:33
2023-03-30T16:33
в мире
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик в понедельник поступил в больницу для прохождения обследования после появлений неких "болей". Состояние здоровья Берлускони, отмечает издание, после проведённых обследований и проверок позволило его выписать. Предполагалось, что экс-премьера должны были выписать в среду, однако врачи предписали ему новые обследования. В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
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в мире, италия, сильвио берлускони
В мире, Италия, Сильвио Берлускони
Берлускони выписали из миланской клиники

Бывший премьер-министр Италии Берлускони покинул миланскую клинику San Raffaele

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что 86-летний политик в понедельник поступил в больницу для прохождения обследования после появлений неких "болей".
Состояние здоровья Берлускони, отмечает издание, после проведённых обследований и проверок позволило его выписать. Предполагалось, что экс-премьера должны были выписать в среду, однако врачи предписали ему новые обследования.
В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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В миреИталияСильвио Берлускони
 
 
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