https://ria.ru/20230330/berluskoni-1861891928.html
Берлускони выписали из миланской клиники
Берлускони выписали из миланской клиники - РИА Новости, 30.03.2023
Берлускони выписали из миланской клиники
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:33
2023-03-30T16:33
2023-03-30T16:33
в мире
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик в понедельник поступил в больницу для прохождения обследования после появлений неких "болей". Состояние здоровья Берлускони, отмечает издание, после проведённых обследований и проверок позволило его выписать. Предполагалось, что экс-премьера должны были выписать в среду, однако врачи предписали ему новые обследования. В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сильвио берлускони
В мире, Италия, Сильвио Берлускони
Берлускони выписали из миланской клиники
Бывший премьер-министр Италии Берлускони покинул миланскую клинику San Raffaele
РИМ, 30 мар - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг днем покинул миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета Corriere della Sera
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Ранее сообщалось, что 86-летний политик в понедельник поступил в больницу для прохождения обследования после появлений неких "болей".
Состояние здоровья Берлускони, отмечает издание, после проведённых обследований и проверок позволило его выписать. Предполагалось, что экс-премьера должны были выписать в среду, однако врачи предписали ему новые обследования.
В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
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