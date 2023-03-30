https://ria.ru/20230330/belgorod-1861996247.html

Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом

Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом - РИА Новости, 31.03.2023

Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом

Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-30T23:41

2023-03-30T23:41

2023-03-31T00:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о девяти мощных взрывах в небе над центром Белгорода, взрывы были такой силы, что в домах дрожали стекла. "Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщили журналистам в правительстве.

https://ria.ru/20230330/shebekino-1861880602.html

белгород

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы рф