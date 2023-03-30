Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 30.03.2023 (обновлено: 00:29 31.03.2023)
https://ria.ru/20230330/belgorod-1861996247.html
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом - РИА Новости, 31.03.2023
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом
Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-30T23:41
2023-03-31T00:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786008657_0:565:1100:1184_1920x0_80_0_0_38f81a35f6d4d6c668618518df71531e.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о девяти мощных взрывах в небе над центром Белгорода, взрывы были такой силы, что в домах дрожали стекла. "Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщили журналистам в правительстве.
https://ria.ru/20230330/shebekino-1861880602.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786008657_0:462:1100:1287_1920x0_80_0_0_f1622406293aed544174d7a862b399f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом

Белгородские власти связали громкие звуки над городом с работой ВС России

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о девяти мощных взрывах в небе над центром Белгорода, взрывы были такой силы, что в домах дрожали стекла.
Вид на строящиеся оборонительные сооружения на границе с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей в Шебекино
Вчера, 15:59
"Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщили журналистам в правительстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала