https://ria.ru/20230330/belgorod-1861996247.html
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом - РИА Новости, 31.03.2023
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом
Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-30T23:41
2023-03-30T23:41
2023-03-31T00:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил РФ. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о девяти мощных взрывах в небе над центром Белгорода, взрывы были такой силы, что в домах дрожали стекла. "Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщили журналистам в правительстве.
https://ria.ru/20230330/shebekino-1861880602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом
Белгородские власти связали громкие звуки над городом с работой ВС России