https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 30.03.2023
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек
В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:31
2023-03-30T09:31
2023-03-30T10:34
происшествия
стерлитамакский район
стерлитамак
гибдд мвд рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
ford motor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
УФА, 30 мар – РИА Новости. В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Владимир Севастьянов."По предварительной информации, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Помощь врачей потребовалась водителю УАЗ и двум его пассажирам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Как уточнил Севастьянов, инцидент произошел в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак — Раевка. Столкнулись Ford и УАЗ "неотложки".На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Других подробностей происшествия в записи Севастьянова не приводятся.
https://ria.ru/20230323/dtp-1860120140.html
стерлитамакский район
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамакский район, стерлитамак, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor
Происшествия, Стерлитамакский район, Стерлитамак, ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ford Motor
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек, еще трое пострадали