https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html

В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек

В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 30.03.2023

В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек

В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:31

2023-03-30T09:31

2023-03-30T10:34

происшествия

стерлитамакский район

стерлитамак

гибдд мвд рф

ульяновский автомобильный завод (уаз)

ford motor

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УФА, 30 мар – РИА Новости. В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Владимир Севастьянов."По предварительной информации, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Помощь врачей потребовалась водителю УАЗ и двум его пассажирам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Как уточнил Севастьянов, инцидент произошел в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак — Раевка. Столкнулись Ford и УАЗ "неотложки".На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Других подробностей происшествия в записи Севастьянова не приводятся.

https://ria.ru/20230323/dtp-1860120140.html

стерлитамакский район

стерлитамак

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, стерлитамакский район, стерлитамак, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor