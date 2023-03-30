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В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 30.03.2023
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09:31 30.03.2023 (обновлено: 10:34 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек - РИА Новости, 30.03.2023
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек
В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:31
2023-03-30T10:34
происшествия
стерлитамакский район
стерлитамак
гибдд мвд рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
ford motor
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УФА, 30 мар – РИА Новости. В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Владимир Севастьянов."По предварительной информации, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Помощь врачей потребовалась водителю УАЗ и двум его пассажирам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Как уточнил Севастьянов, инцидент произошел в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак — Раевка. Столкнулись Ford и УАЗ "неотложки".На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Других подробностей происшествия в записи Севастьянова не приводятся.
https://ria.ru/20230323/dtp-1860120140.html
стерлитамакский район
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происшествия, стерлитамакский район, стерлитамак, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor
Происшествия, Стерлитамакский район, Стерлитамак, ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ford Motor
В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек

В ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек, еще трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 30 мар – РИА Новости. В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой, один водитель погиб, три человек пострадали, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Владимир Севастьянов.
"По предварительной информации, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Помощь врачей потребовалась водителю УАЗ и двум его пассажирам", — говорится в записи в его Telegram-канале.
Как уточнил Севастьянов, инцидент произошел в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак — Раевка. Столкнулись Ford и УАЗ "неотложки".
На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Других подробностей происшествия в записи Севастьянова не приводятся.
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП
23 марта, 16:16
 
ПроисшествияСтерлитамакский районСтерлитамакГИБДД МВД РФУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Ford Motor
 
 
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