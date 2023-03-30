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Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными - РИА Новости, 30.03.2023
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06:09 30.03.2023 (обновлено: 06:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/banki-1861734131.html
Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными
Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными - РИА Новости, 30.03.2023
Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными
Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:09
2023-03-30T06:14
экономика
сша
китай
кристалина георгиева
джером пауэлл
мвф
федеральная резервная система сша
silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА новости. Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привел к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", - говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаоском Азиатском форуме в Китае. Георгиева добавила, что возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей относительно используемых ими инструментов еще более трудным. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. При этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в марте на слушаниях в конгрессе США заявил, что крах SVB был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками. Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. Мероприятие продлится с 28 по 31 марта.
https://ria.ru/20230330/mvf-1861733617.html
https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860995851.html
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экономика, сша, китай, кристалина георгиева, джером пауэлл, мвф, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, в мире
Экономика, США, Китай, Кристалина Георгиева, Джером Пауэлл, МВФ, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank, В мире
Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными

Георгиева: проблемы банков в развитых странах были неизбежны из-за борьбы с инфляцией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА новости. Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привел к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", - говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаоском Азиатском форуме в Китае.
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Георгиева добавила, что возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей относительно используемых ими инструментов еще более трудным.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.
При этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в марте на слушаниях в конгрессе США заявил, что крах SVB был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками.
Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. Мероприятие продлится с 28 по 31 марта.
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ЭкономикаСШАКитайКристалина ГеоргиеваДжером ПауэллМВФФедеральная резервная система СШАSilicon Valley BankВ мире
 
 
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