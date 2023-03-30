https://ria.ru/20230330/banki-1861734131.html

Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными

Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными - РИА Новости, 30.03.2023

Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными

Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:09

2023-03-30T06:09

2023-03-30T06:14

экономика

сша

китай

кристалина георгиева

джером пауэлл

мвф

федеральная резервная система сша

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_52c428db6f19c5b80270381629dd46b0.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА новости. Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привел к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", - говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаоском Азиатском форуме в Китае. Георгиева добавила, что возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей относительно используемых ими инструментов еще более трудным. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. При этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в марте на слушаниях в конгрессе США заявил, что крах SVB был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками. Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. Мероприятие продлится с 28 по 31 марта.

https://ria.ru/20230330/mvf-1861733617.html

https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860995851.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, кристалина георгиева, джером пауэлл, мвф, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, в мире