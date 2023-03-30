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Суд в Цюрихе оштрафовал четырех сотрудников "дочки" Газмпромбанка - РИА Новости, 30.03.2023
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13:59 30.03.2023
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Суд в Цюрихе оштрафовал четырех сотрудников "дочки" Газмпромбанка
Суд в Цюрихе оштрафовал четырех сотрудников "дочки" Газмпромбанка - РИА Новости, 30.03.2023
Суд в Цюрихе оштрафовал четырех сотрудников "дочки" Газмпромбанка
Окружной суд Цюриха в четверг приговорил к штрафам четырех сотрудников швейцарской "дочки" Газпромбанка за "недостаточную осмотрительность при проведении... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:59
2023-03-30T13:59
цюрих
швейцария
россия
сергей ролдугин
газпромбанк
в мире
банки
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ЦЮРИХ, 30 мар - РИА Новости. Окружной суд Цюриха в четверг приговорил к штрафам четырех сотрудников швейцарской "дочки" Газпромбанка за "недостаточную осмотрительность при проведении финансовых операций", сообщают местные СМИ. Как отмечается, гражданин Швейцарии и трое граждан России были признаны виновными в нарушении обязанностей при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Утверждается, что сотрудники Газмпромбанка "знали или, по крайней мере, должны были знать, что он не мог быть фактическим бенефициарным владельцем многомиллионных активов". "Окружной суд Цюриха наложил на всех четырех банкиров условный денежный штраф с двухлетним испытательным сроком", - сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF. Решение суда Цюриха может быть обжаловано в высшей судебной инстанции.
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цюрих, швейцария, россия, сергей ролдугин, газпромбанк, в мире, банки
Цюрих, Швейцария, Россия, Сергей Ролдугин, Газпромбанк, В мире, Банки
Суд в Цюрихе оштрафовал четырех сотрудников "дочки" Газмпромбанка

Суд в Цюрихе приговорил к штрафам четырех сотрудников швейцарской "дочки" Газмпромбанка

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 мар - РИА Новости. Окружной суд Цюриха в четверг приговорил к штрафам четырех сотрудников швейцарской "дочки" Газпромбанка за "недостаточную осмотрительность при проведении финансовых операций", сообщают местные СМИ.
Как отмечается, гражданин Швейцарии и трое граждан России были признаны виновными в нарушении обязанностей при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Утверждается, что сотрудники Газмпромбанка "знали или, по крайней мере, должны были знать, что он не мог быть фактическим бенефициарным владельцем многомиллионных активов".
"Окружной суд Цюриха наложил на всех четырех банкиров условный денежный штраф с двухлетним испытательным сроком", - сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF.
Решение суда Цюриха может быть обжаловано в высшей судебной инстанции.
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ЦюрихШвейцарияРоссияСергей РолдугинГазпромбанкВ миреБанки
 
 
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