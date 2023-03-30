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РЖД могут запустить турпоезда на БАМ - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
11:28 30.03.2023 (обновлено: 11:31 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/bam-1861783614.html
РЖД могут запустить турпоезда на БАМ
РЖД могут запустить турпоезда на БАМ - РИА Новости, 30.03.2023
РЖД могут запустить турпоезда на БАМ
РЖД изучают потенциальную возможность запуска туристических поездов на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и готовят несколько праздничных поездов к юбилею... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:28
2023-03-30T11:31
общество
дмитрий пегов
ржд
туризм
россия
байкало-амурская магистраль
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РЖД изучают потенциальную возможность запуска туристических поездов на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и готовят несколько праздничных поездов к юбилею дороги, сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. "Можно поезд сделать, но надо понимать, что и где показывать. Этот маршрут - БАМ - наверное, может быть реализован… Я не хочу просто анонсировать некоторые продукты. Да, мы смотрим на этот потенциально туристический возможный маршрут", - сказал Пегов в четверг на конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Казани. РЖД в 2024 году будут отмечать 50-летний юбилей начала строительства БАМа. Он напомнил, что в по БАМу проехал поезд Деда Мороза. "Мы практически стартовали и почти неделю ехали по БАМу, останавливались в разных городах на БАМе. Были представления, посещения поезда", - сказал Пегов.
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общество, дмитрий пегов, ржд, туризм, россия, байкало-амурская магистраль, новости - туризм, туристы
Общество, Дмитрий Пегов, РЖД, Туризм, Россия, Байкало-Амурская магистраль, Туризм, Новости - Туризм, туристы
РЖД могут запустить турпоезда на БАМ

РЖД думают о запуске турпоездов на БАМ и готовят праздничные поезда к юбилею дороги

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РЖД изучают потенциальную возможность запуска туристических поездов на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и готовят несколько праздничных поездов к юбилею дороги, сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
"Можно поезд сделать, но надо понимать, что и где показывать. Этот маршрут - БАМ - наверное, может быть реализован… Я не хочу просто анонсировать некоторые продукты. Да, мы смотрим на этот потенциально туристический возможный маршрут", - сказал Пегов в четверг на конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Казани.
РЖД в 2024 году будут отмечать 50-летний юбилей начала строительства БАМа.
«
"К праздничным мероприятиям мы готовим несколько определенных праздничных поездов", - продолжил замглавы РЖД.
Он напомнил, что в по БАМу проехал поезд Деда Мороза. "Мы практически стартовали и почти неделю ехали по БАМу, останавливались в разных городах на БАМе. Были представления, посещения поезда", - сказал Пегов.
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ТуризмОбществоДмитрий ПеговРЖДТуризмРоссияБайкало-Амурская магистральНовости - Туризмтуристы
 
 
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