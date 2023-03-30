https://ria.ru/20230330/bam-1861783614.html

РЖД могут запустить турпоезда на БАМ

РЖД могут запустить турпоезда на БАМ - РИА Новости, 30.03.2023

РЖД могут запустить турпоезда на БАМ

РЖД изучают потенциальную возможность запуска туристических поездов на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и готовят несколько праздничных поездов к юбилею... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:28

2023-03-30T11:28

2023-03-30T11:31

общество

дмитрий пегов

ржд

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байкало-амурская магистраль

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новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РЖД изучают потенциальную возможность запуска туристических поездов на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и готовят несколько праздничных поездов к юбилею дороги, сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. "Можно поезд сделать, но надо понимать, что и где показывать. Этот маршрут - БАМ - наверное, может быть реализован… Я не хочу просто анонсировать некоторые продукты. Да, мы смотрим на этот потенциально туристический возможный маршрут", - сказал Пегов в четверг на конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Казани. РЖД в 2024 году будут отмечать 50-летний юбилей начала строительства БАМа. Он напомнил, что в по БАМу проехал поезд Деда Мороза. "Мы практически стартовали и почти неделю ехали по БАМу, останавливались в разных городах на БАМе. Были представления, посещения поезда", - сказал Пегов.

https://ria.ru/20230328/rzhd-1861313840.html

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