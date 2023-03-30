https://ria.ru/20230330/avtokredity-1861770504.html

Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов - РИА Новости, 30.03.2023

Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения, говорится сообщении министерства. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:48

2023-03-30T10:48

2023-03-30T13:52

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

кредит

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения, говорится сообщении министерства."В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", — говорится в пресс-релизе.О приостановке выдачи льготных кредитов на покупку машин с двигателем внутреннего сгорания стало известно в феврале. Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, средства на эти цели исчерпаны, но можно перераспределить бюджет, выделенный под кредиты на покупку электрокаров — речь шла о сумме порядка полутора миллиардов рублей.Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса составляет пятую часть от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). При этом приобрести можно лишь отечественную машину стоимостью до двух миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230329/avtovaz-1861618929.html

https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, кредит