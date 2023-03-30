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Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов - РИА Новости, 30.03.2023
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10:48 30.03.2023 (обновлено: 13:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/avtokredity-1861770504.html
Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов
Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов - РИА Новости, 30.03.2023
Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов
Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения, говорится сообщении министерства. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:48
2023-03-30T13:52
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
кредит
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения, говорится сообщении министерства."В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", — говорится в пресс-релизе.О приостановке выдачи льготных кредитов на покупку машин с двигателем внутреннего сгорания стало известно в феврале. Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, средства на эти цели исчерпаны, но можно перераспределить бюджет, выделенный под кредиты на покупку электрокаров — речь шла о сумме порядка полутора миллиардов рублей.Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса составляет пятую часть от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). При этом приобрести можно лишь отечественную машину стоимостью до двух миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20230329/avtovaz-1861618929.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, кредит
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Кредит
Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

Минпромторг возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся категорий населения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения, говорится сообщении министерства.
"В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", — говорится в пресс-релизе.
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О приостановке выдачи льготных кредитов на покупку машин с двигателем внутреннего сгорания стало известно в феврале.
Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, средства на эти цели исчерпаны, но можно перераспределить бюджет, выделенный под кредиты на покупку электрокаров — речь шла о сумме порядка полутора миллиардов рублей.
Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса составляет пятую часть от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). При этом приобрести можно лишь отечественную машину стоимостью до двух миллионов рублей.
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