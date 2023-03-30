https://ria.ru/20230330/avstriya-1861789801.html

Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского

Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского - РИА Новости, 30.03.2023

Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского

Представители австрийской оппозиции, депутаты право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) покинули зал парламента во время... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:47

2023-03-30T11:47

2023-03-30T15:34

в мире

австрия

вена

владимир зеленский

украина

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ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Представители австрийской оппозиции, депутаты право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского.Как только он начал речь, члены АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.Выступление Зеленского на украинском языке с переводом также транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов.Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, сегодня рано утром перед зданием парламента собрались люди, требовавшие от властей соблюдения нейтралитета и призывов к разрешению конфликта на Украине дипломатическим путем.Лидер АПС Герберт Кикль заявил журналистам, что для представителей его объединения речь Зеленского "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом".У Австрийской партии свободы 30 представителей (из 183) в нижней палате Федерального собрания — Национальном совете и 16 (из 61) в верхней — в Федеральном совете.

https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861716049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, вена, владимир зеленский, украина