https://ria.ru/20230330/avstriya-1861789801.html
Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского
Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского - РИА Новости, 30.03.2023
Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского
Представители австрийской оппозиции, депутаты право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) покинули зал парламента во время... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:47
2023-03-30T11:47
2023-03-30T15:34
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ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Представители австрийской оппозиции, депутаты право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского.Как только он начал речь, члены АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.Выступление Зеленского на украинском языке с переводом также транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов.Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, сегодня рано утром перед зданием парламента собрались люди, требовавшие от властей соблюдения нейтралитета и призывов к разрешению конфликта на Украине дипломатическим путем.Лидер АПС Герберт Кикль заявил журналистам, что для представителей его объединения речь Зеленского "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом".У Австрийской партии свободы 30 представителей (из 183) в нижней палате Федерального собрания — Национальном совете и 16 (из 61) в верхней — в Федеральном совете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, вена, владимир зеленский, украина
В мире, Австрия, Вена, Владимир Зеленский, Украина
Оппозиция покинула зал парламента Австрии во время выступления Зеленского
Оппозиция покинула зал парламента Австрии, как только Зеленский там начал свое выступление
ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Представители австрийской оппозиции, депутаты право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Как только он начал речь, члены АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.
Выступление Зеленского на украинском языке с переводом также транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, сегодня рано утром перед зданием парламента собрались люди, требовавшие от властей соблюдения нейтралитета и призывов к разрешению конфликта на Украине
дипломатическим путем.
Лидер АПС Герберт Кикль заявил журналистам, что для представителей его объединения речь Зеленского "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом".
У Австрийской партии свободы 30 представителей (из 183) в нижней палате Федерального собрания — Национальном совете и 16 (из 61) в верхней — в Федеральном совете.
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