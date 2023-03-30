https://ria.ru/20230330/aukus-1861820383.html
Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS
Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS - РИА Новости, 30.03.2023
Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS
Сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам создает риск распространения ядерного оружия и нарушает цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:55
2023-03-30T12:55
2023-03-30T12:55
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам создает риск распространения ядерного оружия и нарушает цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, это первый случай в истории, когда ядерные страны передали энергетические реакторы атомной подлодки, а также высокообогащенный уран оружейного качества стране, не обладающей ядерным оружием. "Существует огромный риск распространения ядерных технологий и ядерных материалов, что серьезно нарушает цель и предназначение Договора о нераспространении ядерного оружия и затрагивает международную систему ядерного нераспространения", - подчеркнул Тань Кэфэй. Кроме того, отметил он, такое сотрудничество провоцирует гонку вооружений. Тань Кэфэй также отметил, что сотрудничество трех стран в области атомных подлодок усиливает напряженность в регионе. Страны, по его словам, "создают Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО", что наносит серьезный удар по миру и стабильности АТР. Многие страны региона, по его словам, глубоко обеспокоены этим. Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. В понедельник в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, австралия, китай, aukus, нато, ядерное оружие
В мире, США, Австралия, Китай, AUKUS, НАТО, Ядерное оружие
Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS
Минобороны Китая: сотрудничество AUKUS по АПЛ создает риск распространения ядерного оружия
ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам создает риск распространения ядерного оружия и нарушает цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«
"Китай выступает решительно против создания США, Великобританией и Австралией так называемого "трехстороннего партнерства безопасности". Такого рода "узкие круги", в которых доминирует идеология холодной войны, не несут никакой пользы, а лишь только вред. Во-первых, это риск распространения ядерного вооружения", - сказал Тань Кэфэй.
По его словам, это первый случай в истории, когда ядерные страны передали энергетические реакторы атомной подлодки, а также высокообогащенный уран оружейного качества стране, не обладающей ядерным оружием.
"Существует огромный риск распространения ядерных технологий и ядерных материалов, что серьезно нарушает цель и предназначение Договора о нераспространении ядерного оружия и затрагивает международную систему ядерного нераспространения", - подчеркнул Тань Кэфэй.
Кроме того, отметил он, такое сотрудничество провоцирует гонку вооружений.
«
"Как только "ящик Пандоры" открывается, региональный стратегический баланс нарушается, безопасность государств в регионе оказывается под серьезной угрозой, что может привести к новому витку гонки вооружений", - сказал он.
Тань Кэфэй также отметил, что сотрудничество трех стран в области атомных подлодок усиливает напряженность в регионе. Страны, по его словам, "создают Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО
", что наносит серьезный удар по миру и стабильности АТР
. Многие страны региона, по его словам, глубоко обеспокоены этим.
Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. В понедельник в калифорнийском городе Сан-Диего
состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре
атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО