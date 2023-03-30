https://ria.ru/20230330/aukus-1861820383.html

Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS

Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS - РИА Новости, 30.03.2023

Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS

Сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам создает риск распространения ядерного оружия и нарушает цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:55

2023-03-30T12:55

2023-03-30T12:55

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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Сотрудничество AUKUS по атомным подлодкам создает риск распространения ядерного оружия и нарушает цели Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, это первый случай в истории, когда ядерные страны передали энергетические реакторы атомной подлодки, а также высокообогащенный уран оружейного качества стране, не обладающей ядерным оружием. "Существует огромный риск распространения ядерных технологий и ядерных материалов, что серьезно нарушает цель и предназначение Договора о нераспространении ядерного оружия и затрагивает международную систему ядерного нераспространения", - подчеркнул Тань Кэфэй. Кроме того, отметил он, такое сотрудничество провоцирует гонку вооружений. Тань Кэфэй также отметил, что сотрудничество трех стран в области атомных подлодок усиливает напряженность в регионе. Страны, по его словам, "создают Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО", что наносит серьезный удар по миру и стабильности АТР. Многие страны региона, по его словам, глубоко обеспокоены этим. Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. В понедельник в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.

https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, австралия, китай, aukus, нато, ядерное оружие