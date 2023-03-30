Рейтинг@Mail.ru
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 30.03.2023 (обновлено: 23:09 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/arest-1861985819.html
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича
Посольство США в Москве запросило у властей РФ официальное уведомление об аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:41
2023-03-30T23:09
в мире
сша
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
the wall street journal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:97:494:375_1920x0_80_0_0_df7b610cb9846d844a52a0bf4e32bf58.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Посольство США в Москве запросило у властей РФ официальное уведомление об аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель."Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, и Россия обязана предоставить его в рамках нашего двустороннего консульского соглашения", - сказал он на брифинге для журналистов.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения.Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест в РФ сотрудника WSJ Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.По данным российской ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html
https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:45:494:416_1920x0_80_0_0_e582791d7c4c901b4d8835315a5f81ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal
В мире, США, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), The Wall Street Journal
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича

Госдеп: США запросили у России официальное уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Посольство США в Москве запросило у властей РФ официальное уведомление об аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.
"Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, и Россия обязана предоставить его в рамках нашего двустороннего консульского соглашения", - сказал он на брифинге для журналистов.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
Вчера, 19:40
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест в РФ сотрудника WSJ Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
По данным российской ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
 
В миреСШАРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)The Wall Street Journal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала