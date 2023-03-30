https://ria.ru/20230330/arest-1861985819.html

США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича

США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023

США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича

Посольство США в Москве запросило у властей РФ официальное уведомление об аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:41

2023-03-30T21:41

2023-03-30T23:09

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Посольство США в Москве запросило у властей РФ официальное уведомление об аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель."Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, и Россия обязана предоставить его в рамках нашего двустороннего консульского соглашения", - сказал он на брифинге для журналистов.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения.Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест в РФ сотрудника WSJ Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.По данным российской ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html

https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

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в мире, сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal