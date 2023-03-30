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Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.03.2023
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21:00 30.03.2023 (обновлено: 21:58 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/arest-1861982459.html
Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест
Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.03.2023
Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест
Врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка, отправили под домашний арест, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:00
2023-03-30T21:58
происшествия
россия
здоровье - общество
видное
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка, отправили под домашний арест, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 52-летнего сотрудника частной медицинской организации, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в публикации. Ранее стало известно, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют сообщения СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной скорой, так как у его родителей не нашлось денег на оплату. Позже следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Уточняется, что 11 марта подозреваемый, будучи врачом частной медицинской организации, потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее уплаченной суммы. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ребенка покинуть автомобиль.
https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856143663.html
россия
видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, здоровье - общество, видное, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Здоровье - Общество, Видное, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест

Врача частной скорой, высадившего ребенка с пневмонией, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка, отправили под домашний арест, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 52-летнего сотрудника частной медицинской организации, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют сообщения СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной скорой, так как у его родителей не нашлось денег на оплату. Позже следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уточняется, что 11 марта подозреваемый, будучи врачом частной медицинской организации, потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее уплаченной суммы. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ребенка покинуть автомобиль.
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ПроисшествияРоссияЗдоровье - ОбществоВидноеМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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