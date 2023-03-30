https://ria.ru/20230330/arest-1861982459.html

Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест

Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.03.2023

Врача, высадившего больного ребенка из скорой, отправили под домашний арест

Врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка, отправили под домашний арест, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:00

2023-03-30T21:00

2023-03-30T21:58

происшествия

россия

здоровье - общество

видное

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка, отправили под домашний арест, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 52-летнего сотрудника частной медицинской организации, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в публикации. Ранее стало известно, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют сообщения СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной скорой, так как у его родителей не нашлось денег на оплату. Позже следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Уточняется, что 11 марта подозреваемый, будучи врачом частной медицинской организации, потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее уплаченной суммы. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ребенка покинуть автомобиль.

https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856143663.html

россия

видное

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, здоровье - общество, видное, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)