https://ria.ru/20230330/arest-1861959190.html

Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову

Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову - РИА Новости, 30.03.2023

Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову

Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:50

2023-03-30T18:50

2023-03-30T18:55

взятка

происшествия

брянская область

москва

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Срок ареста установлен до 28 мая.Заседание прошло в закрытом режиме по просьбы следователя ради сохранения тайны следствия. Он опасался, что разглашение данных в открытом заседании может повлечь сокрытие и даже уничтожение доказательств.Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении первой врио заместителя брянского губернатора Татьяны Кулешовой.Обеим предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.

https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взятка, происшествия, брянская область, москва, россия