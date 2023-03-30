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Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову
Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову - РИА Новости, 30.03.2023
Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову
Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:50
2023-03-30T18:50
2023-03-30T18:55
взятка
происшествия
брянская область
москва
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Срок ареста установлен до 28 мая.Заседание прошло в закрытом режиме по просьбы следователя ради сохранения тайны следствия. Он опасался, что разглашение данных в открытом заседании может повлечь сокрытие и даже уничтожение доказательств.Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении первой врио заместителя брянского губернатора Татьяны Кулешовой.Обеим предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html
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взятка, происшествия, брянская область, москва, россия
Взятка, Происшествия, Брянская область, Москва, Россия
Суд арестовал врио замглавы Брянской области Егорову
Суд в Москве арестовал до 28 мая врио замглавы Брянской области Егорову по делу о взятке
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Егоровой меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Срок ареста установлен до 28 мая.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбы следователя ради сохранения тайны следствия. Он опасался, что разглашение данных в открытом заседании может повлечь сокрытие и даже уничтожение доказательств.
Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении первой врио заместителя брянского губернатора Татьяны Кулешовой.
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Обеим предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.
Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.
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