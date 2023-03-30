https://ria.ru/20230330/arest-1861939978.html

Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову

Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову - РИА Новости, 30.03.2023

Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову

Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:16

2023-03-30T18:16

2023-03-30T18:55

происшествия

россия

брянская область

москва

взятка

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. "В настоящее время ведется активная работа, направленная на неотложный сбор доказательств. Разглашение данных в открытом заседании может повлечь их сокрытие и даже уничтожение", - обратился он к суду. Его поддержала как сама обвиняемая, так и ее адвокат. Кулешовой предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении врио заместителя брянского губернатора Елены Егоровой. Егорова курирует в Брянской области культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.

https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, брянская область, москва, взятка