Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 30.03.2023 (обновлено: 18:55 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/arest-1861939978.html
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову - РИА Новости, 30.03.2023
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову
Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:16
2023-03-30T18:55
происшествия
россия
брянская область
москва
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861955182_0:6:2981:1683_1920x0_80_0_0_c9735628551470da5591ad356395e1cd.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. "В настоящее время ведется активная работа, направленная на неотложный сбор доказательств. Разглашение данных в открытом заседании может повлечь их сокрытие и даже уничтожение", - обратился он к суду. Его поддержала как сама обвиняемая, так и ее адвокат. Кулешовой предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении врио заместителя брянского губернатора Елены Егоровой. Егорова курирует в Брянской области культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html
россия
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861955182_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ce1008573eb7b957eb2541fa74f4d89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, москва, взятка
Происшествия, Россия, Брянская область, Москва, Взятка
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову

Суд в Москве арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову по делу о взятке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВрио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы
Врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Срок ареста установлен до 28 мая.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. "В настоящее время ведется активная работа, направленная на неотложный сбор доказательств. Разглашение данных в открытом заседании может повлечь их сокрытие и даже уничтожение", - обратился он к суду. Его поддержала как сама обвиняемая, так и ее адвокат.
Кулешовой предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении врио заместителя брянского губернатора Елены Егоровой.
Егорова курирует в Брянской области культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьМоскваВзятка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала