https://ria.ru/20230330/arest-1861939978.html
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову - РИА Новости, 30.03.2023
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову
Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:16
2023-03-30T18:16
2023-03-30T18:55
происшествия
россия
брянская область
москва
взятка
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости. Срок ареста установлен до 28 мая. Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. "В настоящее время ведется активная работа, направленная на неотложный сбор доказательств. Разглашение данных в открытом заседании может повлечь их сокрытие и даже уничтожение", - обратился он к суду. Его поддержала как сама обвиняемая, так и ее адвокат. Кулешовой предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении врио заместителя брянского губернатора Елены Егоровой. Егорова курирует в Брянской области культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.
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россия
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РИА Новости
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происшествия, россия, брянская область, москва, взятка
Происшествия, Россия, Брянская область, Москва, Взятка
Суд арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову
Суд в Москве арестовал врио заместителя брянского губернатора Кулешову по делу о взятке
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Срок ареста установлен до 28 мая.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. "В настоящее время ведется активная работа, направленная на неотложный сбор доказательств. Разглашение данных в открытом заседании может повлечь их сокрытие и даже уничтожение", - обратился он к суду. Его поддержала как сама обвиняемая, так и ее адвокат.
Кулешовой предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении врио заместителя брянского губернатора Елены Егоровой.
Егорова курирует в Брянской области
культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.
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