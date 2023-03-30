https://ria.ru/20230330/antonov-1861732910.html

США игнорируют ситуацию в Киево-Печерской лавре, заявил Антонов

США игнорируют ситуацию в Киево-Печерской лавре, заявил Антонов - РИА Новости, 30.03.2023

США игнорируют ситуацию в Киево-Печерской лавре, заявил Антонов

США должны обратить внимание на ситуацию в Киево-Печерской лавре, а не заниматься морализаторством о демократии, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:29

2023-03-30T05:29

2023-03-30T05:29

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США должны обратить внимание на ситуацию в Киево-Печерской лавре, а не заниматься морализаторством о демократии, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Американцам следует набраться мужества и перейти от морализаторства на "Саммите за демократию" к конкретным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных", - говорится в распространенном комментарии Антонова. Он заявил, что "нарастающее с каждым часом ущемление прав верующих на фоне гонений на послушников Киево-Печерской лавры вызывает тревогу". "Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "Саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям. Чем является молчание участников мероприятия в связи с дискриминацией насельников монастыря? Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?" - добавил он. Он подчеркнул, что на "саммит за демократию" позвали Владимира Зеленского, который и устроил "вакханалию беззакония ради раскола православного мира". Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру. Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20230330/upts-1861726293.html

https://ria.ru/20230330/upts-1861727450.html

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