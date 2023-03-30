https://ria.ru/20230330/anacondaz-1861857091.html
Суд отказал рок-группе Anacondaz в жалобе о срыве концерта в Перми
Суд отказал рок-группе Anacondaz в жалобе о срыве концерта в Перми - РИА Новости, 30.03.2023
Суд отказал рок-группе Anacondaz в жалобе о срыве концерта в Перми
Суд апелляционной инстанции отказал рок-группе Anacondaz в удовлетворении жалобы на отказ взыскать убытки из-за срыва концерта в Перми, следует из данных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:42
2023-03-30T14:42
2023-03-30T14:42
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ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отказал рок-группе Anacondaz в удовлетворении жалобы на отказ взыскать убытки из-за срыва концерта в Перми, следует из данных картотеки арбитража. Концерт Anacondaz в Перми должен был состояться 23 июля 2022 года в клубе MICHURIN. Примерно в 20:00 музыканты начали исполнять песни, но через некоторое время в помещение вошли полицейские и попросили всех, включая группу, покинуть зал. Рокеры оценили убытки в 225 тысяч рублей и обратились в суд с иском к полиции и пермскому казначейству, указав, что правоохранители "вышли за рамки своих полномочий, запретив мероприятие". МВД настаивало на правомочности своих действий, так как в заведении нарушались требования пожарной безопасности. В январе 2023 года арбитражный суд Пермского края отказал группе в удовлетворении иска, посчитав действия сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей обоснованными. Anacondaz в феврале подали жалобу на решение. Ранее музыканты Anacondaz судились из-за отмененного 22 июля 2022 года концерта в Екатеринбурге, и тоже безуспешно. На заседании прокуратура объяснила, что в данном случае были приняты меры, "направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации со стороны участников группы Anacondaz во время концерта".
https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, пермь, екатеринбург, семнадцатый арбитражный апелляционный суд, звезды, знаменитости, пермский край
Шоубиз, Шоу-бизнес, Пермь, Екатеринбург, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, звезды, Знаменитости, Пермский край
Суд отказал рок-группе Anacondaz в жалобе о срыве концерта в Перми
Рок-группа Anacondaz в апелляции не смогла выиграть дело о срыве концерта в Перми
ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отказал рок-группе Anacondaz в удовлетворении жалобы на отказ взыскать убытки из-за срыва концерта в Перми, следует из данных картотеки арбитража.
«
"Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения", — указано в электронной картотеке о решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Концерт Anacondaz в Перми должен был состояться 23 июля 2022 года в клубе MICHURIN. Примерно в 20:00 музыканты начали исполнять песни, но через некоторое время в помещение вошли полицейские и попросили всех, включая группу, покинуть зал.
Рокеры оценили убытки в 225 тысяч рублей и обратились в суд с иском к полиции и пермскому казначейству, указав, что правоохранители "вышли за рамки своих полномочий, запретив мероприятие". МВД настаивало на правомочности своих действий, так как в заведении нарушались требования пожарной безопасности.
В январе 2023 года арбитражный суд Пермского края отказал группе в удовлетворении иска, посчитав действия сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей обоснованными. Anacondaz в феврале подали жалобу на решение.
Ранее музыканты Anacondaz судились из-за отмененного 22 июля 2022 года концерта в Екатеринбурге, и тоже безуспешно. На заседании прокуратура объяснила, что в данном случае были приняты меры, "направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации со стороны участников группы Anacondaz во время концерта".
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