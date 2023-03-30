https://ria.ru/20230330/amurskaya-1861829975.html

ТОР "Амурская" расширят под сельскохозяйственные и промышленные проекты

ТОР "Амурская" расширят под сельскохозяйственные и промышленные проекты - РИА Новости, 30.03.2023

ТОР "Амурская" расширят под сельскохозяйственные и промышленные проекты

Границы ТОР "Амурская" расширили для реализации новых инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и недропользования, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:21

2023-03-30T13:21

2023-03-30T13:21

амурская область

экономика

амурская область

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Границы ТОР "Амурская" расширили для реализации новых инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и недропользования, сообщает правительство Амурской области. В первом заседании наблюдательного совета объединённой ТОР в Благовещенске под председательством губернатора Приамурья Василия Орлова приняли участие представители Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральных и региональных органов власти. Как отметил глава области, инвестиции – один из главных драйверов развития экономики региона. "Самый эффективный механизм привлечения инвесторов – ТОР. Амурская область – первый регион Дальнего Востока, который объединил три ТОР, которые ранее действовали на нашей территории, в одну. Сегодня на ТОР "Амурская" свои проекты реализует 41 резидент. 13 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему около 6 тысяч местных жителей получили работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области 1,3 триллиона рублей", - отметил Орлов. Благодаря новому формату планируется привлечь 16 новых резидентов с инвестпортфелем в 43,7 миллиарда рублей, которые создадут 2,3 тысячи рабочих мест. В результате реализации проектов действующих резидентов объем частных вложений в течение 2023 года составит 96,75 миллиарда рублей, а рабочие места на предприятиях получат 120 жителей региона, отметила директор КРДВ "Амурская" Ирина Волкова. По словам Волковой, благодаря расширению границ ТОР "Амурская" в 2023 году к числу резидентов добавятся компании "Хоум Мастер Гласс", "Дальневосточный Агротерминал" и "БАГК", которые выступают с инициативой реализации важных и значимых проектов для Амурской области. Например, ООО "Хоум Мастер Гласс" планирует вложить более 348 миллионов рублей в строительство завода по производству современных светопрозрачных конструкций и трудоустроить около 60 амурчан. Компания "Дальневосточный Агротерминал" построит завод по глубокой переработке соевых бобов. Вложения в инвестиционный проект оцениваются в размере 14,2 миллиарда рублей, благодаря его реализации более 570 человек получат работу. Восстановлением и модернизацией комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд займется ООО "БАГК". Компания планирует получить статус резидента ТОР, чтобы возродить и вывести на проектную мощность Олекминский рудник. Объем заявленных инвестиций превысит 4,1 миллиарда рублей, планируется создание более 500 рабочих мест. На ВЭФ-2022 КРДВ и Союз китайских предпринимателей России подписали соглашение о сотрудничестве по выстраиванию долгосрочных отношений с китайскими компаниями по развитию и укреплению долгосрочных экспортных поставок продукции с Олёкминского горно-обогатительного комбината. АО "БАГК" ведет активные работы по дооснащению и модернизации Олёкминского ГОКа для выхода на проектные значения по добыче и переработке титаномагнетитовых руд и производства титаномагниевого и ильменитового концентратов. В ходе заседания участники наблюдательного совета также приняли решение о необходимости поэтапного – до 2026 года – создания инфраструктуры на площадке "Ровное" и развития примостовой территории в районе села Кани-Курган. Это позволит привлечь потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов при господдержке, которую получают резиденты ТОР.

https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html

https://ria.ru/20230330/mvf-1861734422.html

https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html

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экономика, амурская область, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)