https://ria.ru/20230330/amsterdam-1861996116.html
В Амстердаме прошла манифестация секс-работниц
В Амстердаме прошла манифестация секс-работниц - РИА Новости, 30.03.2023
В Амстердаме прошла манифестация секс-работниц
Манифестация против планов ликвидации квартала "красных фонарей" состоялась в четверг в центре Амстердама, сообщает портал Dutch News. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:41
2023-03-30T23:41
2023-03-30T23:41
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Манифестация против планов ликвидации квартала "красных фонарей" состоялась в четверг в центре Амстердама, сообщает портал Dutch News. В марше приняли участие порядка 150 работниц секс-индустрии и их сторонники. В завершение шествия они прошли вокруг ратуши, в которую их не пустила усиленная охрана. Мэр города Фемке Халсема все же коротко пообщалась с некоторыми из протестующих у дверей здания, пообещав встретиться с ними позднее. Манифестанты выступали против планов Халсемы построить так называемый Центр эротики, призванный заменить не менее 100 публичных домов в центре Амстердама. Недовольство активистов также вызвал указ властей о более раннем закрытии эмблематичных "борделей с витринами" - в три часа ночи вместо шести часов утра. Это решение коснется 249 заведений. По словам властей, они не имеют ничего против секс-индустрии, а стремятся сделать центр города более пригодным для жизни, уменьшив количество туристов и криминала. Ранее сообщалось, что власти Амстердама намеревались добиться закрытия заведений в квартале "красных фонарей", расположенных в самом центре города, и перевести секс-работниц за пределы исторического центра. Однако мэр Амстердама Фемке Халсема была вынуждена отложить планы по объявлению трех районов, где может быть построен новый Центр эротики, из-за недовольства общественности. Среди возможных мест размещения секс-центра из списка Халсемы фигурировал район на юге Амстердама рядом с конференц-центром RAI.
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в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
В Амстердаме прошла манифестация секс-работниц
В Амстердаме прошла манифестация секс-работниц против закрытия квартала "красных фонарей"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Манифестация против планов ликвидации квартала "красных фонарей" состоялась в четверг в центре Амстердама, сообщает портал Dutch News
.
В марше приняли участие порядка 150 работниц секс-индустрии и их сторонники. В завершение шествия они прошли вокруг ратуши, в которую их не пустила усиленная охрана. Мэр города Фемке Халсема все же коротко пообщалась с некоторыми из протестующих у дверей здания, пообещав встретиться с ними позднее.
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Манифестанты выступали против планов Халсемы построить так называемый Центр эротики, призванный заменить не менее 100 публичных домов в центре Амстердама. Недовольство активистов также вызвал указ властей о более раннем закрытии эмблематичных "борделей с витринами" - в три часа ночи вместо шести часов утра. Это решение коснется 249 заведений.
По словам властей, они не имеют ничего против секс-индустрии, а стремятся сделать центр города более пригодным для жизни, уменьшив количество туристов и криминала.
Ранее сообщалось, что власти Амстердама намеревались добиться закрытия заведений в квартале "красных фонарей", расположенных в самом центре города, и перевести секс-работниц за пределы исторического центра. Однако мэр Амстердама Фемке Халсема была вынуждена отложить планы по объявлению трех районов, где может быть построен новый Центр эротики, из-за недовольства общественности. Среди возможных мест размещения секс-центра из списка Халсемы фигурировал район на юге Амстердама рядом с конференц-центром RAI.
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