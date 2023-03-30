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На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
02:32 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/altay-1861480609.html
На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой
На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой - РИА Новости, 30.03.2023
На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой
Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте "Белокуриха горная", заявила руководитель проектов... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:32
2023-03-30T02:32
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новости - туризм
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте "Белокуриха горная", заявила руководитель проектов корпорации "Туризм.РФ" Нелли Левшова на совещании в правительстве региона. "Мы планируем строительство подачи подземной минеральной воды. Также преимуществом данной территории является целебный горный воздух. Большой процент аэроионов в воздухе положительно влияет на нервную систему и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе. Зимой будут функционировать открытые термальные бассейны", — отметила Левшова. Новую площадку для отдыха оборудуют рядом с известным курортом федерального значения Белокуриха. В основе концепции "Белокурихи горной" — развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. На площади 53 гектара планируют построить шесть отелей и санаториев уровня категории три и четыре звезды, в которых оборудуют 1200 номеров.По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в перспективе курорт сможет принимать более 200 тысяч человек в год.
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туризм, новости - туризм, алтайский край, белокуриха, спа, достопримечательности, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Алтайский край, Белокуриха, СПА, Достопримечательности, отдых в России
На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой

На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с минеральной водой

© Depositphotos.com / yykkaaСанаторий "Белокуриха"
Санаторий Белокуриха - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Depositphotos.com / yykkaa
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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте "Белокуриха горная", заявила руководитель проектов корпорации "Туризм.РФ" Нелли Левшова на совещании в правительстве региона.
"Мы планируем строительство подачи подземной минеральной воды. Также преимуществом данной территории является целебный горный воздух. Большой процент аэроионов в воздухе положительно влияет на нервную систему и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе. Зимой будут функционировать открытые термальные бассейны", — отметила Левшова.
Новую площадку для отдыха оборудуют рядом с известным курортом федерального значения Белокуриха. В основе концепции "Белокурихи горной" — развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. На площади 53 гектара планируют построить шесть отелей и санаториев уровня категории три и четыре звезды, в которых оборудуют 1200 номеров.
По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в перспективе курорт сможет принимать более 200 тысяч человек в год.
Смотровая площадка на горнолыжном курорте Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлтайский крайБелокурихаСПАДостопримечательностиотдых в России
 
 
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