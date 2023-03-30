https://ria.ru/20230330/altay-1861480609.html

На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой

На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой - РИА Новости, 30.03.2023

На Алтае для туристов построят открытые зимние бассейны с термальной водой

Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте "Белокуриха горная", заявила руководитель проектов... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:32

2023-03-30T02:32

2023-03-30T02:32

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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте "Белокуриха горная", заявила руководитель проектов корпорации "Туризм.РФ" Нелли Левшова на совещании в правительстве региона. "Мы планируем строительство подачи подземной минеральной воды. Также преимуществом данной территории является целебный горный воздух. Большой процент аэроионов в воздухе положительно влияет на нервную систему и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе. Зимой будут функционировать открытые термальные бассейны", — отметила Левшова. Новую площадку для отдыха оборудуют рядом с известным курортом федерального значения Белокуриха. В основе концепции "Белокурихи горной" — развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. На площади 53 гектара планируют построить шесть отелей и санаториев уровня категории три и четыре звезды, в которых оборудуют 1200 номеров.По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в перспективе курорт сможет принимать более 200 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20230328/marshruty-1860963644.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, алтайский край, белокуриха, спа, достопримечательности, отдых в россии