https://ria.ru/20230330/alkogol-1861790361.html

В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди

В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди - РИА Новости, 30.03.2023

В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди

Предприниматель, организовавший продажу суррогатного алкоголя, от употребления которого в Югре скончались девять человек, получил 6 лет колонии, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:49

2023-03-30T11:49

2023-03-30T11:49

происшествия

тюменская область

здоровье - общество

россия

тюмень

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ника

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Предприниматель, организовавший продажу суррогатного алкоголя, от употребления которого в Югре скончались девять человек, получил 6 лет колонии, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель совместно с жителем Тюменской области с ноября 2018 по январь 2022 года, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, неоднократно приобретал в Тюмени спиртосодержащую продукцию, не имеющую сопроводительных документов и содержащую метиловый спирт, с наименованиями "Царская охота", "Родники Сибири" и другими - более 4 тысяч бутылок по 0,5 литра. Продукцию предприниматель незаконно хранил и реализовал через продуктовый магазин "Ника" в поселке городского типа Кондинское. С 6 по 8 января прошлого года в этом магазине были проданы не менее 20 бутылок спиртосодержащей продукции, в результате употребления суррогата 9 человек скончались, четверо получили тяжкий вред здоровью, еще трое – легкий вред здоровью. Как подчеркнули в СК, после того, как об отравлении жителей поселка стало известно, предприниматель уничтожил оставшийся суррогат и попытался скрыться, однако через несколько дней был задержан в Тюменской области и арестован. "Приговором суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что продавцы магазина признаны судом виновными в незаконном обороте алкогольной продукции, им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

https://ria.ru/20230301/primore-1855007163.html

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происшествия, тюменская область, здоровье - общество, россия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ника