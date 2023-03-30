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В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди - РИА Новости, 30.03.2023
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11:49 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/alkogol-1861790361.html
В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди
В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди - РИА Новости, 30.03.2023
В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди
Предприниматель, организовавший продажу суррогатного алкоголя, от употребления которого в Югре скончались девять человек, получил 6 лет колонии, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:49
2023-03-30T11:49
происшествия
тюменская область
здоровье - общество
россия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
ника
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Предприниматель, организовавший продажу суррогатного алкоголя, от употребления которого в Югре скончались девять человек, получил 6 лет колонии, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель совместно с жителем Тюменской области с ноября 2018 по январь 2022 года, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, неоднократно приобретал в Тюмени спиртосодержащую продукцию, не имеющую сопроводительных документов и содержащую метиловый спирт, с наименованиями "Царская охота", "Родники Сибири" и другими - более 4 тысяч бутылок по 0,5 литра. Продукцию предприниматель незаконно хранил и реализовал через продуктовый магазин "Ника" в поселке городского типа Кондинское. С 6 по 8 января прошлого года в этом магазине были проданы не менее 20 бутылок спиртосодержащей продукции, в результате употребления суррогата 9 человек скончались, четверо получили тяжкий вред здоровью, еще трое – легкий вред здоровью. Как подчеркнули в СК, после того, как об отравлении жителей поселка стало известно, предприниматель уничтожил оставшийся суррогат и попытался скрыться, однако через несколько дней был задержан в Тюменской области и арестован. "Приговором суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что продавцы магазина признаны судом виновными в незаконном обороте алкогольной продукции, им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.
https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html
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происшествия, тюменская область, здоровье - общество, россия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ника
Происшествия, Тюменская область, Здоровье - Общество, Россия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ), НИКА
В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди

В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от которого умерли девять человек

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция на полках в одном из магазинов
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Предприниматель, организовавший продажу суррогатного алкоголя, от употребления которого в Югре скончались девять человек, получил 6 лет колонии, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель совместно с жителем Тюменской области с ноября 2018 по январь 2022 года, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, неоднократно приобретал в Тюмени спиртосодержащую продукцию, не имеющую сопроводительных документов и содержащую метиловый спирт, с наименованиями "Царская охота", "Родники Сибири" и другими - более 4 тысяч бутылок по 0,5 литра.
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Продукцию предприниматель незаконно хранил и реализовал через продуктовый магазин "Ника" в поселке городского типа Кондинское. С 6 по 8 января прошлого года в этом магазине были проданы не менее 20 бутылок спиртосодержащей продукции, в результате употребления суррогата 9 человек скончались, четверо получили тяжкий вред здоровью, еще трое – легкий вред здоровью.
Как подчеркнули в СК, после того, как об отравлении жителей поселка стало известно, предприниматель уничтожил оставшийся суррогат и попытался скрыться, однако через несколько дней был задержан в Тюменской области и арестован.
"Приговором суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцы магазина признаны судом виновными в незаконном обороте алкогольной продукции, им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.
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