https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html

Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате

Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате - РИА Новости, 30.03.2023

Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате

Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:41

2023-03-30T11:41

2023-03-30T11:41

общество

россия

елка желаний

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, заявил на пресс-конференции руководитель акции Тимур Сафин. "Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку ", - сказал он. Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными. "Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.

https://ria.ru/20230214/mechta-1851998514.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, елка желаний