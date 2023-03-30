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Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате - РИА Новости, 30.03.2023
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11:41 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате - РИА Новости, 30.03.2023
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:41
2023-03-30T11:41
общество
россия
елка желаний
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, заявил на пресс-конференции руководитель акции Тимур Сафин. "Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку ", - сказал он. Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными. "Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
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общество, россия, елка желаний
Общество, Россия, Елка желаний
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате

Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате: исполнители сами выберут подарок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, заявил на пресс-конференции руководитель акции Тимур Сафин.
"Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку ", - сказал он.
Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными.
"Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа Россия сегодня в рамках благотворительной акции Елка желаний исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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ОбществоРоссияЕлка желаний
 
 
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