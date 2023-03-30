https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате - РИА Новости, 30.03.2023
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:41
2023-03-30T11:41
2023-03-30T11:41
общество
россия
елка желаний
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, заявил на пресс-конференции руководитель акции Тимур Сафин. "Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку ", - сказал он. Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными. "Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
https://ria.ru/20230214/mechta-1851998514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, елка желаний
Общество, Россия, Елка желаний
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате: исполнители сами выберут подарок
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новогодняя акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате, в рамках которого исполнители желаний буду сами решать, что дарить детям, исходя из истории каждого ребенка, а не просто исполнять уже загаданное желание, заявил на пресс-конференции руководитель акции Тимур Сафин.
"Мы предлагаем - и обязательно это сделаем с этого года - альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку ", - сказал он.
Сафин объяснил, что такое решение принято потому, что организаторам кажется более интересным, когда Новый год ассоциируется с подарками-сюрпризами, а не с уже загаданными.
"Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
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