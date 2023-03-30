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В Тель-Авиве проправительственные активисты заблокировали центральные улицы

В Тель-Авиве проправительственные активисты заблокировали центральные улицы - РИА Новости, 30.03.2023

В Тель-Авиве проправительственные активисты заблокировали центральные улицы

Проправительственные активисты в четверг, 30 марта, впервые вышли на массовую скоординированную акцию в Тель-Авиве в защиту судебной реформы правительства... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T23:21

2023-03-30T23:21

2023-03-30T23:21

протесты против судебной реформы в израиле

кнессет израиля

биньямин нетаньяху

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Проправительственные активисты в четверг, 30 марта, впервые вышли на массовую скоординированную акцию в Тель-Авиве в защиту судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, перекрыты центральные улицы, движение в городе затруднено, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Уже несколько часов перекрыта центральная магистраль города - трасса Аялон и близлежащие улицы. Протестующие не дают автомобилям и автобусам проехать на нескольких перекрестках Тель-Авива. Активисты скандируют слоганы в защиту Нетаньяху и продвигаемой его правительством судебной реформы. На месте дежурят большие силы полиции. По оценкам местных СМИ, на улицах Тель-Авива сегодня собрались порядка 50 тысяч сторонников реформы. Ранее в четверг ряд министров правительства Израиля предостерегли протестующих от неправомерных действий в ходе манифестаций. В понедельник Нетаньяху объявил о заморозке реформы до летней сессии Кнессета (парламента) под давлением стихийных протестов в масштабе страны, которые продолжаются уже три месяца. До сегодняшнего дня улицы израильских городов преимущественно заполняли противники реформы из левого оппозицмонного лагеря.

https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html

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протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль, в мире