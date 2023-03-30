https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
Зеленского признали агентом Кремля
Зеленского признали агентом Кремля - РИА Новости, 30.03.2023
Зеленского признали агентом Кремля
Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне выступила с интересными тезисами. По ее словам, именно Россия медийно пытается убедить украинцев в том, что... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:00
2023-03-30T08:00
2023-03-30T11:58
аналитика
украина
артемовск
россия
владимир зеленский
майкл маккол
вооруженные силы украины
конгресс сша
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне выступила с интересными тезисами. По ее словам, именно Россия медийно пытается убедить украинцев в том, что решение удерживать Артемовск — политическое и что смысла в этом нет. Все это якобы делается для того, чтобы подорвать доверие общества и военных к решению командования, демотивировать солдат и спровоцировать руководство ВСУ совершать ошибки.В ее заявлении есть еще одна интересная фраза: "Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения военных задач". То есть она даже не рассматривает возможность отстоять город. И это — тревожная новость уже для украинцев.Но особую странность ее словам придает тот факт, что за несколько часов до этого Владимир Зеленский в интервью Associated Press говорил на эту же тему вещи диаметрально противоположные и, казалось бы, положил конец спорам о том, за что в Артемовске гибнут десятки тысяч солдат ВСУ."Война — это пирог, состоящий из побед. Маленьких побед, маленьких шагов", — заявил он. Очередная кулинарная цитата в дискуссиях об украинском кризисе. Сперва "Крым не бутерброд", теперь вот это. Фразу Зеленского вообще стоит запомнить, но к этому мы еще вернемся.Философско-гастрономические тезисы украинского лидера были объяснены позже: Зеленский убежден, что после поражения в Артемовске Киеву придется столкнуться с колоссальным давлением — как со стороны иностранных партнеров, так и от собственного населения. И в таких условиях, по его словам, будет очень сложно отказаться от переговоров с Россией.В общем, Зеленский фактически расписался в том, что "фортеця Бахмут" имеет сугубо политическую цель.Как так вышло, что замглавы военного ведомства не знает, за что воюют ее солдаты, — вопрос хороший. В любом случае для Маляр есть плохие новости: либо российские СМИ сумели убедить Зеленского, либо Зеленский и есть агент Кремля.Заявление Зеленского на самом деле выбивается из ряда вон: до этого он только требовал от Запада военной помощи и денег, а теперь впервые заговорил с народом о том, что будет, если эта помощь прекратится. Фактически он пытается объяснить украинцам, что после поражения в Артемовске война может быть проиграна, если они начнут требовать от него компромиссов. И одновременно жалуется на украинцев западным партнерам — дескать, на меня давят внутри страны, продолжайте давать деньги и оружие, иначе Россия победит.И буквально в тот же день в конгрессе США началось заседание комитета палаты представителей по международным делам, где обсуждаются проверки финансовой помощи Украине. Председатель комитета Майкл Маккол в своем выступлении — непонятно, осознанно или нет — обратился к коллегам, успокаивая Зеленского."Из 113 миллиардов долларов, выделенных в качестве помощи Украине, примерно 60 процентов уходят американским военным, американским рабочим и на модернизацию американских арсеналов. Фактически только 20 процентов финансирования идут напрямую украинскому правительству в виде бюджетной помощи", — отмечает он, убеждая конгрессменов в том, что поддержка киевского режима — дело важное и нужное.Маккол признает, что деньги, которые Вашингтон так щедро выделяет на помощь Киеву, тратятся дома. Америке это выгодно. Америка хочет, чтобы это продолжалось. Америке все равно, что будет с Украиной.Так что Зеленский со своей несуразной цитатой поразительно искренен. Для него война — это пирог, от которого хочется откусить побольше. И неважно, что это пирог с мясом украинцев.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861687005.html
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
аналитика, украина, артемовск, россия, владимир зеленский, майкл маккол, вооруженные силы украины, конгресс сша
Аналитика, Украина, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, Майкл Маккол, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне выступила с интересными тезисами. По ее словам, именно Россия медийно пытается убедить украинцев в том, что решение удерживать Артемовск — политическое и что смысла в этом нет. Все это якобы делается для того, чтобы подорвать доверие общества и военных к решению командования, демотивировать солдат и спровоцировать руководство ВСУ совершать ошибки.
В ее заявлении есть еще одна интересная фраза: "Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения военных задач". То есть она даже не рассматривает возможность отстоять город. И это — тревожная новость уже для украинцев.
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске
Но особую странность ее словам придает тот факт, что за несколько часов до этого Владимир Зеленский
в интервью Associated Press говорил на эту же тему вещи диаметрально противоположные и, казалось бы, положил конец спорам о том, за что в Артемовске гибнут десятки тысяч солдат ВСУ.
"Война — это пирог, состоящий из побед. Маленьких побед, маленьких шагов", — заявил он. Очередная кулинарная цитата в дискуссиях об украинском кризисе. Сперва "Крым не бутерброд", теперь вот это. Фразу Зеленского вообще стоит запомнить, но к этому мы еще вернемся.
Философско-гастрономические тезисы украинского лидера были объяснены позже: Зеленский убежден, что после поражения в Артемовске Киеву
придется столкнуться с колоссальным давлением — как со стороны иностранных партнеров, так и от собственного населения. И в таких условиях, по его словам, будет очень сложно отказаться от переговоров с Россией.
В общем, Зеленский фактически расписался в том, что "фортеця Бахмут" имеет сугубо политическую цель.
Как так вышло, что замглавы военного ведомства не знает, за что воюют ее солдаты, — вопрос хороший. В любом случае для Маляр есть плохие новости: либо российские СМИ сумели убедить Зеленского, либо Зеленский и есть агент Кремля.
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Заявление Зеленского на самом деле выбивается из ряда вон: до этого он только требовал от Запада военной помощи и денег, а теперь впервые заговорил с народом о том, что будет, если эта помощь прекратится. Фактически он пытается объяснить украинцам, что после поражения в Артемовске война может быть проиграна, если они начнут требовать от него компромиссов. И одновременно жалуется на украинцев западным партнерам — дескать, на меня давят внутри страны, продолжайте давать деньги и оружие, иначе Россия победит.
И буквально в тот же день в конгрессе США
началось заседание комитета палаты представителей по международным делам, где обсуждаются проверки финансовой помощи Украине. Председатель комитета Майкл Маккол
в своем выступлении — непонятно, осознанно или нет — обратился к коллегам, успокаивая Зеленского.
"Из 113 миллиардов долларов, выделенных в качестве помощи Украине, примерно 60 процентов уходят американским военным, американским рабочим и на модернизацию американских арсеналов. Фактически только 20 процентов финансирования идут напрямую украинскому правительству в виде бюджетной помощи", — отмечает он, убеждая конгрессменов в том, что поддержка киевского режима — дело важное и нужное.
Маккол признает, что деньги, которые Вашингтон
так щедро выделяет на помощь Киеву, тратятся дома. Америке
это выгодно. Америка хочет, чтобы это продолжалось. Америке все равно, что будет с Украиной.
Так что Зеленский со своей несуразной цитатой поразительно искренен. Для него война — это пирог, от которого хочется откусить побольше. И неважно, что это пирог с мясом украинцев.
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