https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html

Зеленского признали агентом Кремля

Зеленского признали агентом Кремля - РИА Новости, 30.03.2023

Зеленского признали агентом Кремля

Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне выступила с интересными тезисами. По ее словам, именно Россия медийно пытается убедить украинцев в том, что... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:00

2023-03-30T11:58

аналитика

украина

артемовск

россия

владимир зеленский

майкл маккол

вооруженные силы украины

конгресс сша

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне выступила с интересными тезисами. По ее словам, именно Россия медийно пытается убедить украинцев в том, что решение удерживать Артемовск — политическое и что смысла в этом нет. Все это якобы делается для того, чтобы подорвать доверие общества и военных к решению командования, демотивировать солдат и спровоцировать руководство ВСУ совершать ошибки.В ее заявлении есть еще одна интересная фраза: "Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения военных задач". То есть она даже не рассматривает возможность отстоять город. И это — тревожная новость уже для украинцев.Но особую странность ее словам придает тот факт, что за несколько часов до этого Владимир Зеленский в интервью Associated Press говорил на эту же тему вещи диаметрально противоположные и, казалось бы, положил конец спорам о том, за что в Артемовске гибнут десятки тысяч солдат ВСУ."Война — это пирог, состоящий из побед. Маленьких побед, маленьких шагов", — заявил он. Очередная кулинарная цитата в дискуссиях об украинском кризисе. Сперва "Крым не бутерброд", теперь вот это. Фразу Зеленского вообще стоит запомнить, но к этому мы еще вернемся.Философско-гастрономические тезисы украинского лидера были объяснены позже: Зеленский убежден, что после поражения в Артемовске Киеву придется столкнуться с колоссальным давлением — как со стороны иностранных партнеров, так и от собственного населения. И в таких условиях, по его словам, будет очень сложно отказаться от переговоров с Россией.В общем, Зеленский фактически расписался в том, что "фортеця Бахмут" имеет сугубо политическую цель.Как так вышло, что замглавы военного ведомства не знает, за что воюют ее солдаты, — вопрос хороший. В любом случае для Маляр есть плохие новости: либо российские СМИ сумели убедить Зеленского, либо Зеленский и есть агент Кремля.Заявление Зеленского на самом деле выбивается из ряда вон: до этого он только требовал от Запада военной помощи и денег, а теперь впервые заговорил с народом о том, что будет, если эта помощь прекратится. Фактически он пытается объяснить украинцам, что после поражения в Артемовске война может быть проиграна, если они начнут требовать от него компромиссов. И одновременно жалуется на украинцев западным партнерам — дескать, на меня давят внутри страны, продолжайте давать деньги и оружие, иначе Россия победит.И буквально в тот же день в конгрессе США началось заседание комитета палаты представителей по международным делам, где обсуждаются проверки финансовой помощи Украине. Председатель комитета Майкл Маккол в своем выступлении — непонятно, осознанно или нет — обратился к коллегам, успокаивая Зеленского."Из 113 миллиардов долларов, выделенных в качестве помощи Украине, примерно 60 процентов уходят американским военным, американским рабочим и на модернизацию американских арсеналов. Фактически только 20 процентов финансирования идут напрямую украинскому правительству в виде бюджетной помощи", — отмечает он, убеждая конгрессменов в том, что поддержка киевского режима — дело важное и нужное.Маккол признает, что деньги, которые Вашингтон так щедро выделяет на помощь Киеву, тратятся дома. Америке это выгодно. Америка хочет, чтобы это продолжалось. Америке все равно, что будет с Украиной.Так что Зеленский со своей несуразной цитатой поразительно искренен. Для него война — это пирог, от которого хочется откусить побольше. И неважно, что это пирог с мясом украинцев.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861687005.html

https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

украина

артемовск

россия

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аналитика, украина, артемовск, россия, владимир зеленский, майкл маккол, вооруженные силы украины, конгресс сша