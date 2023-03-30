https://ria.ru/20230330/afrika-1861922536.html
В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки
В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки - РИА Новости, 30.03.2023
В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки
Российским компаниям нужно выходить на африканские рынки, это того стоит, поскольку в ряде стран континента образовался многомиллионный средний класс, заявил в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:49
2023-03-30T17:49
2023-03-30T17:49
экономика
россия
африка
олег озеров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российским компаниям нужно выходить на африканские рынки, это того стоит, поскольку в ряде стран континента образовался многомиллионный средний класс, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Мы можем смело идти на африканские рынки как с целью реализовать наши товары, так и скупать товары, производимые в Африке. А там, кстати, много, что производится, о чем мы даже не имеем представления... Понятно, что мы долгие годы этим не занимались, это было неинтересно. Сейчас нужно очень сильные усилия прилагать к тому, чтобы получить результат на африканском направлении, но это того стоит, потому что в России есть недопонимание, что такое Африка, а это 500 миллионов жителей, колоссальный рынок, и на этом рынке сформировался уже многомиллионный средний класс в целом ряде стран", - сказал Озеров в ходе круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка".
https://ria.ru/20230330/otnosheniya-1861729425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, олег озеров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Экономика, Россия, Африка, Олег Озеров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки
Посол МИД Озеров: российским компаниям нужно выходить на африканские рынки, это того стоит