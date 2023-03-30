https://ria.ru/20230330/afrika-1861922536.html

В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки

В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки - РИА Новости, 30.03.2023

В МИД порекомендовали российским компаниям выходить на африканские рынки

Российским компаниям нужно выходить на африканские рынки, это того стоит, поскольку в ряде стран континента образовался многомиллионный средний класс, заявил в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:49

2023-03-30T17:49

2023-03-30T17:49

экономика

россия

африка

олег озеров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российским компаниям нужно выходить на африканские рынки, это того стоит, поскольку в ряде стран континента образовался многомиллионный средний класс, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Мы можем смело идти на африканские рынки как с целью реализовать наши товары, так и скупать товары, производимые в Африке. А там, кстати, много, что производится, о чем мы даже не имеем представления... Понятно, что мы долгие годы этим не занимались, это было неинтересно. Сейчас нужно очень сильные усилия прилагать к тому, чтобы получить результат на африканском направлении, но это того стоит, потому что в России есть недопонимание, что такое Африка, а это 500 миллионов жителей, колоссальный рынок, и на этом рынке сформировался уже многомиллионный средний класс в целом ряде стран", - сказал Озеров в ходе круглого стола "Международное сотрудничество Россия - Африка".

https://ria.ru/20230330/otnosheniya-1861729425.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, африка, олег озеров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире