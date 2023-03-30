https://ria.ru/20230330/advokat-1861875882.html

Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявил, что его не пустили на суд

Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявил, что его не пустили на суд - РИА Новости, 30.03.2023

Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявил, что его не пустили на суд

Адвокат журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича Даниил Берман заявил, что его не пустили на рассмотрение ходатайства об аресте американца, а... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:42

2023-03-30T15:42

2023-03-30T15:43

россия

екатеринбург

москва

дмитрий песков

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Адвокат журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича Даниил Берман заявил, что его не пустили на рассмотрение ходатайства об аресте американца, а интересы задержанного представляет защитник по назначению. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство ФСБ об аресте журналиста. Заседание проходит в закрытом режиме - это распространенная практика по касающимся гостайны делам - и после паузы, связанной с эвакуацией суда из-за ложного сообщения о "минировании". "Они говорят, что уже есть какой-то адвокат, скорее всего по назначению, помощник (судьи - ред.) сказал, что ничем мне помогать не собираются", - заявил Берман журналистам. Он также поделился своей версией задержания Гершковича. "Журналистскую деятельность будут выдавать за шпионаж, для этого даже не нужно заглядывать в материалы дела", - сказал Берман. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, екатеринбург, москва, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal