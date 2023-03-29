https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html

В Москву прилетели первые зяблики

В Москву прилетели первые зяблики - РИА Новости, 29.03.2023

В Москву прилетели первые зяблики

Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:39

2023-03-29T11:39

2023-03-29T12:50

хорошие новости

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. Самки этого вида возвращаются, когда уже приходит настоящее и долгое тепло, добавили в Мосприроде.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество