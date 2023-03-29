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В Москву прилетели первые зяблики
В Москву прилетели первые зяблики - РИА Новости, 29.03.2023
В Москву прилетели первые зяблики
Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:39
2023-03-29T11:39
2023-03-29T12:50
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. Самки этого вида возвращаются, когда уже приходит настоящее и долгое тепло, добавили в Мосприроде.
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москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
В Москву прилетели первые зяблики
Мосприрода сообщила о прилете в столицу первых зябликов