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В Москву прилетели первые зяблики - РИА Новости, 29.03.2023
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Хорошие новости
 
11:39 29.03.2023 (обновлено: 12:50 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html
В Москву прилетели первые зяблики
В Москву прилетели первые зяблики - РИА Новости, 29.03.2023
В Москву прилетели первые зяблики
Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:39
2023-03-29T12:50
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москва
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды. Самки этого вида возвращаются, когда уже приходит настоящее и долгое тепло, добавили в Мосприроде.
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москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
В Москву прилетели первые зяблики

Мосприрода сообщила о прилете в столицу первых зябликов

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Зяблик
Зяблик - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Зяблик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки, сообщили в Telegram-канале Мосприроды.
«

"Свое название птица получила из-за того, что самцы, которые первыми прилетают в конце марта, зябнут от весеннего холода и снега", — говорится в публикации.

Самки этого вида возвращаются, когда уже приходит настоящее и долгое тепло, добавили в Мосприроде.
 
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