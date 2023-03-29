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Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни - РИА Новости, 29.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:37 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/znamenitosti-1861665380.html
Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни
Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни - РИА Новости, 29.03.2023
Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни
Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни. Подробностями он поделился в беседе с People. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:37
2023-03-29T22:37
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни. Подробностями он поделился в беседе с People. 58-летний актер рассказал таблоиду о том, что в последний раз испытал счастье (bliss) пару дней назад вместе со своей возлюбленной 49-летней Александрой Грант. "Мы были в кровати. Между нами была связь. Мы смеялись, улыбались и хихикали. Потрясающее чувство. Нам просто было очень хорошо быть вдвоем", — разоткровенничался звезда "Матрицы". Ривз и Грант давно знакомы и работали вместе над двумя книгами 2011 и 2016 года. Но слухи об их романе появились позже — в 2019-м. Артистов заметили держащимися за руки.Ранее сообщалось о том, что 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться в пятый раз.
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новости культуры, киану ривз, знаменитости, звезды, шоу-бизнес
Культура, Новости культуры, Киану Ривз, Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес
Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни

Киану Ривз дал редкий комментарий об отношениях с Александрой Грант

© AP Photo / Jordan StraussАктер Киану Ривз и художница Александра Грант
Актер Киану Ривз и художница Александра Грант - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни. Подробностями он поделился в беседе с People.
58-летний актер рассказал таблоиду о том, что в последний раз испытал счастье (bliss) пару дней назад вместе со своей возлюбленной 49-летней Александрой Грант.
"Мы были в кровати. Между нами была связь. Мы смеялись, улыбались и хихикали. Потрясающее чувство. Нам просто было очень хорошо быть вдвоем", — разоткровенничался звезда "Матрицы".
Ривз и Грант давно знакомы и работали вместе над двумя книгами 2011 и 2016 года. Но слухи об их романе появились позже — в 2019-м. Артистов заметили держащимися за руки.
Ранее сообщалось о том, что 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться в пятый раз.
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