https://ria.ru/20230329/znamenitosti-1861665380.html

Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни

Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни - РИА Новости, 29.03.2023

Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни

Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни. Подробностями он поделился в беседе с People. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:37

2023-03-29T22:37

2023-03-29T22:37

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киану Ривз дал редкий комментарий о своей личной жизни. Подробностями он поделился в беседе с People. 58-летний актер рассказал таблоиду о том, что в последний раз испытал счастье (bliss) пару дней назад вместе со своей возлюбленной 49-летней Александрой Грант. "Мы были в кровати. Между нами была связь. Мы смеялись, улыбались и хихикали. Потрясающее чувство. Нам просто было очень хорошо быть вдвоем", — разоткровенничался звезда "Матрицы". Ривз и Грант давно знакомы и работали вместе над двумя книгами 2011 и 2016 года. Но слухи об их романе появились позже — в 2019-м. Артистов заметили держащимися за руки.Ранее сообщалось о том, что 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться в пятый раз.

https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861150328.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, киану ривз, знаменитости, звезды, шоу-бизнес