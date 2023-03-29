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Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна - РИА Новости, 29.03.2023
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15:08 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zerno-1861578776.html
Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна
Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна - РИА Новости, 29.03.2023
Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:08
2023-03-29T15:08
экономика
польша
украина
матеуш моравецкий
в мире
северная африка
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна из Украины. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. "Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в среду. "Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаем себе в этом отчет и поэтому господин министр сельского хозяйства и развития села получил задание ограничить поступление этого зерна", - добавил премьер. Он также рассказал, что Польша направила соответствующее письмо в Европейскую комиссию. "В письме Европейской комиссии мы предлагаем разные средства, которые ограничат ввоз зерна. Зерно должно следовать через Польшу, а не приводить к дестабилизации польского рынка", - заявил Моравецкий.
https://ria.ru/20230329/eksport-1861422873.html
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
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экономика, польша, украина, матеуш моравецкий, в мире, северная африка
Экономика, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, В мире, Северная Африка
Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна

Премьер Польши Моравецкий велел ограничить поступление в страну украинского зерна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна из Украины.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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"Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в среду.
"Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаем себе в этом отчет и поэтому господин министр сельского хозяйства и развития села получил задание ограничить поступление этого зерна", - добавил премьер.
Он также рассказал, что Польша направила соответствующее письмо в Европейскую комиссию.
"В письме Европейской комиссии мы предлагаем разные средства, которые ограничат ввоз зерна. Зерно должно следовать через Польшу, а не приводить к дестабилизации польского рынка", - заявил Моравецкий.
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ЭкономикаПольшаУкраинаМатеуш МоравецкийВ миреСеверная Африка
 
 
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