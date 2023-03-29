https://ria.ru/20230329/zerno-1861578776.html

Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна

Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна - РИА Новости, 29.03.2023

Премьер Польши хочет ограничить поступление в страну украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:08

2023-03-29T15:08

2023-03-29T15:08

экономика

польша

украина

матеуш моравецкий

в мире

северная африка

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна из Украины. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. "Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в среду. "Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаем себе в этом отчет и поэтому господин министр сельского хозяйства и развития села получил задание ограничить поступление этого зерна", - добавил премьер. Он также рассказал, что Польша направила соответствующее письмо в Европейскую комиссию. "В письме Европейской комиссии мы предлагаем разные средства, которые ограничат ввоз зерна. Зерно должно следовать через Польшу, а не приводить к дестабилизации польского рынка", - заявил Моравецкий.

https://ria.ru/20230329/eksport-1861422873.html

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

польша

украина

северная африка

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экономика, польша, украина, матеуш моравецкий, в мире, северная африка