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На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю - РИА Новости, 29.03.2023
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17:02 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zemlya-1861640661.html
На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю
На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю - РИА Новости, 29.03.2023
На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю
Все опасения украинских фермеров по поводу снятия моратория на продажу земли оправдались: ее скупают все, кроме самих фермеров, заявил почетный президент... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:02
2023-03-29T17:02
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все опасения украинских фермеров по поводу снятия моратория на продажу земли оправдались: ее скупают все, кроме самих фермеров, заявил почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак в интервью украинскому изданию "Зеркало недели". Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет. "Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего кто покупает? Именно сельхозпроизводители, непосредственно работающие на земле", - приводит издание слова Стрижака в материале на своем сайте. Стрижак заявил также о различных схемах, используемых при покупке земли: дельцы регистрируют "фермерское хозяйство", подразумевающее небольшое частное владение, и скупают под него по 15 тысяч гектаров земли. По словам Стрижака, в первое время после отмены моратория на продажу земли очереди на покупку достигали до полугода, так как дельцы массово занимали узакониванием "уже украденного". "Никто сейчас не покупает, только оформляют уже арендованное через своих людей, которые берут по два гектара и отдают хозяевам. Это схема", - заявил Стрижак.
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в мире, украина
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На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю

Глава Ассоциации фермеров Украины Стрижак: бандиты, судьи и чиновники скупают землю

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все опасения украинских фермеров по поводу снятия моратория на продажу земли оправдались: ее скупают все, кроме самих фермеров, заявил почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.
"Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего кто покупает? Именно сельхозпроизводители, непосредственно работающие на земле", - приводит издание слова Стрижака в материале на своем сайте.
Стрижак заявил также о различных схемах, используемых при покупке земли: дельцы регистрируют "фермерское хозяйство", подразумевающее небольшое частное владение, и скупают под него по 15 тысяч гектаров земли.
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По словам Стрижака, в первое время после отмены моратория на продажу земли очереди на покупку достигали до полугода, так как дельцы массово занимали узакониванием "уже украденного".
"Никто сейчас не покупает, только оформляют уже арендованное через своих людей, которые берут по два гектара и отдают хозяевам. Это схема", - заявил Стрижак.
 
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