Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:15 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861716892.html
Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы
Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы
Владимир Зеленский в видеообращении назвал Украину, где на государственном уровне происходят гонения на каноническую Украинскую православную церковь,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:15
2023-03-29T23:15
религия
украина
европа
ивано-франковск
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении назвал Украину, где на государственном уровне происходят гонения на каноническую Украинскую православную церковь, "территорией самой большой религиозной свободы" в части Европы. "Сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91 года. Так будет всегда", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
украина
европа
ивано-франковск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3bf492a31ac67793864bf930a30a593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, ивано-франковск, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Европа, Ивано-Франковск, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы

Президент Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении назвал Украину, где на государственном уровне происходят гонения на каноническую Украинскую православную церковь, "территорией самой большой религиозной свободы" в части Европы.
"Сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91 года. Так будет всегда", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
28 марта, 16:22
Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному
2 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаЕвропаИвано-ФранковскАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала