https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861716892.html

Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы

Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы - РИА Новости, 29.03.2023

Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы

Владимир Зеленский в видеообращении назвал Украину, где на государственном уровне происходят гонения на каноническую Украинскую православную церковь,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:15

2023-03-29T23:15

2023-03-29T23:15

религия

украина

европа

ивано-франковск

александр ткаченко (протоиерей)

владимир зеленский

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении назвал Украину, где на государственном уровне происходят гонения на каноническую Украинскую православную церковь, "территорией самой большой религиозной свободы" в части Европы. "Сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91 года. Так будет всегда", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

украина

европа

ивано-франковск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, ивано-франковск, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц