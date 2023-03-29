https://ria.ru/20230329/zarplaty-1861693401.html

Реальные зарплаты в России в январе выросли на 0,6 процента

Реальные зарплаты в России в январе выросли на 0,6 процента - РИА Новости, 29.03.2023

Реальные зарплаты в России в январе выросли на 0,6 процента

Реальные зарплаты в России в январе 2023 года выросли на 0,6% в годовом выражении как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:55

2023-03-29T19:55

2023-03-29T19:55

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в январе 2023 года выросли на 0,6% в годовом выражении как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года реальные зарплаты снизились на 29,1%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 63 260 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 12,4%.

https://ria.ru/20230329/zarplata-1861563238.html

россия

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2023

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)