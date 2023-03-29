https://ria.ru/20230329/zarplata-1861563238.html

В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента

В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента - РИА Новости, 29.03.2023

В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента

Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:43

2023-03-29T14:43

2023-03-29T15:04

россия

экономика

ханты-мансийский автономный округ

республика бурятия

татьяна голикова

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как вы уже отметили, по предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 несколько снизилась – на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, даже по предварительным данным, рост реальной заработной платы отмечен в 22 регионах. Наибольший в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. Если говорить о федеральных округах, то рост реальной заработной платы демонстрируют Сибирский и Уральский федеральные округа."Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы", - подчеркнула Голикова.Согласно прогнозу, добавила вице-премьер, "с учетом мер, которые запланированы к реализации в 2023 году, в целом по Российской Федерации ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения".

https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html

https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, ханты-мансийский автономный округ, республика бурятия, татьяна голикова, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)