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В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента - РИА Новости, 29.03.2023
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14:43 29.03.2023 (обновлено: 15:04 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zarplata-1861563238.html
В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента
В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента - РИА Новости, 29.03.2023
В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента
Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:43
2023-03-29T15:04
россия
экономика
ханты-мансийский автономный округ
республика бурятия
татьяна голикова
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как вы уже отметили, по предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 несколько снизилась – на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, даже по предварительным данным, рост реальной заработной платы отмечен в 22 регионах. Наибольший в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. Если говорить о федеральных округах, то рост реальной заработной платы демонстрируют Сибирский и Уральский федеральные округа."Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы", - подчеркнула Голикова.Согласно прогнозу, добавила вице-премьер, "с учетом мер, которые запланированы к реализации в 2023 году, в целом по Российской Федерации ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения".
https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html
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ханты-мансийский автономный округ
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россия, экономика, ханты-мансийский автономный округ, республика бурятия, татьяна голикова, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Бурятия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России рост реальных зарплат за последние пять лет составил 22,1 процента

Голикова: рост реальных зарплат в России за последние пять лет составил 22,1 процента

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Как вы уже отметили, по предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 несколько снизилась – на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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По ее словам, даже по предварительным данным, рост реальной заработной платы отмечен в 22 регионах. Наибольший в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. Если говорить о федеральных округах, то рост реальной заработной платы демонстрируют Сибирский и Уральский федеральные округа.
"Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы", - подчеркнула Голикова.
Согласно прогнозу, добавила вице-премьер, "с учетом мер, которые запланированы к реализации в 2023 году, в целом по Российской Федерации ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения".
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РоссияЭкономикаХанты-Мансийский автономный округРеспублика БурятияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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